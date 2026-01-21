雲林「崙背大客廳」開門 搶救最稀有詔安客語

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣崙背鄉立圖書館舊館空間狹小、年久失修，獲台塑企業麥寮汽電公司以促協金捐建新館，客家委員會、雲林縣政府與崙背鄉公所再投入經費進行室內裝修，將新圖書館打造為「崙背大客廳」，今落成啟用，成為結合閱讀、休憩與文化傳承的全齡公共空間。

崙背鄉立圖書館今啟用，學童、長輩及鄉民數百人接力將書籍從舊館搬運至新館，館內同時舉辦春聯揮毫活動，喜氣洋洋。縣長張麗善、副縣長陳璧君、客委會主委古秀妃、崙背鄉長李泓儀、台塑麥寮管理部副總蔡建梁及地方鄉代等人一同剪綵，宣布新圖書館啟用。

李泓儀表示，圖書館舊館已有44年歷史，空間及周遭環境不符現代需求，公所爭取台塑麥寮汽電公司以促協金4600萬元協助興建新館，1、2樓面積約400坪，內部空間裝潢及設備3800萬元，則由客家委員會「詔安客家文化發電機」計畫挹注3420萬元，其餘由縣府補助及公所自籌。

新圖書館空間設計以詔安客張廖家族家廟「崇遠堂」為發想，融入「客廳」概念，象徵族群、社區與文化凝聚。館內有樂齡閱讀區、主題沙龍區、鄉民會館、多元學習教室與咖啡休憩區，可供全齡使用。

古秀妃表示，圖書館不只是借書的地方，更是語言與文化學習的重要場域，雲林縣崙背、二崙是全台詔安客最集中的區域之一，但族群人數稀少，語言傳承更加困難，感謝鄉長卸任前給崙背鄉民留下重要禮物，盼藉此空間讓詔安客語得以傳承，客委會接下來也將在崙背國小打造詔安客語教學中心。

張麗善表示，崙背圖書館不僅培養孩子閱讀習慣、提升學習力，也是地方人才培育基地及搖籃，縣府會持續與公所、中央合作，協助詔安客家文化傳承與延續。蔡建梁說，期待嶄新的圖書館能為崙背孩童培養閱讀興趣，空間可讓全齡民眾交流，為地方注入活力及希望。

