梅花季上山「追花撲空」 台南梅嶺花況資訊不明觀旅局說話了

位於西拉雅國家風景區內的台南楠西梅嶺，是南台灣重要賞梅據點，每年梅花季吸引大量遊客上山，卻因多年來缺乏統一、即時的花況資訊發布，出現遊客「追花撲空」引發怨言，也衝擊地方觀光形象，業者呼籲公家部門出面整合，地方認養整理梅園環境，並拓寬環山道路，讓賞花區擴大；市府觀旅局表示將會全面檢討，明年度會整合花況發布，提昇賞梅品質。

梅嶺梅花在元旦前後盛開約可持續到元月底，但因開花狀況不一，有遊客上山賞花撲空，怨言四起，楠西商圈發展協會理事長林明賢指出，梅嶺梅花吸引遊客大量湧入，但因缺乏明確指引，不少人闖到久未整理的私有梅園，雜草叢生、動線不明，造成遊客不滿；加上初期尚未啟動接駁措施，山區道路一度壅塞，交通混亂也讓外界留下負面印象。

林明賢指出，梅嶺梅園多屬私人所有，部分農民年事已高，無力再整理園區，導致原本花況良好的梅園無法對外開放。他經營西拉雅國家風景區委外的神祕氣場露營區上方約200公尺就有約2公頃梅園，花開時景觀壯觀，但因園主已逾90多歲、無力管理，雜草叢生，遊客難以進入，先前嘗試溝通但農民坦言「真的整理不來」。

林明賢說，若能由市府或西拉雅風景區管理處出面整合，結合商圈與業者力量，推動梅園認養、協助環境整理，並同步改善、拓寬環山道路，不僅可擴大賞花範圍，也有助形塑完整遊程，讓梅嶺成為帶動楠西山區觀光的領頭羊。

市府觀光旅遊局說，已指示區公所深入了解現地狀況，加強花況指引標示，並由觀旅局配合適時發布即時花況資訊，梅嶺各步道均有梅樹分布，但受天候、品種及管理方式不同影響，花期不一，未來將持續與在地保持聯繫，加強宣傳與資訊透明。

觀旅局建議遊客盡量平日前往，分散人潮，並呼籲賞梅時注意自身安全，以眼睛與相機欣賞美景，不攀折梅花、不留下垃圾，共同維護梅樹生長環境與山林生態。