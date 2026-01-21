快訊

聽新聞
聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南楠西梅嶺梅花盛開，但因各處開花情況不一，加上資訊不明，有遊客撲空引發怨言。記者吳淑玲／攝影
位於西拉雅國家風景區內的台南楠西梅嶺，是南台灣重要賞梅據點，每年梅花季吸引大量遊客上山，卻因多年來缺乏統一、即時的花況資訊發布，出現遊客「追花撲空」引發怨言，也衝擊地方觀光形象，業者呼籲公家部門出面整合，地方認養整理梅園環境，並拓寬環山道路，讓賞花區擴大；市府觀旅局表示將會全面檢討，明年度會整合花況發布，提昇賞梅品質。

梅嶺梅花在元旦前後盛開約可持續到元月底，但因開花狀況不一，有遊客上山賞花撲空，怨言四起，楠西商圈發展協會理事長林明賢指出，梅嶺梅花吸引遊客大量湧入，但因缺乏明確指引，不少人闖到久未整理的私有梅園，雜草叢生、動線不明，造成遊客不滿；加上初期尚未啟動接駁措施，山區道路一度壅塞，交通混亂也讓外界留下負面印象。

林明賢指出，梅嶺梅園多屬私人所有，部分農民年事已高，無力再整理園區，導致原本花況良好的梅園無法對外開放。他經營西拉雅國家風景區委外的神祕氣場露營區上方約200公尺就有約2公頃梅園，花開時景觀壯觀，但因園主已逾90多歲、無力管理，雜草叢生，遊客難以進入，先前嘗試溝通但農民坦言「真的整理不來」。

林明賢說，若能由市府或西拉雅風景區管理處出面整合，結合商圈與業者力量，推動梅園認養、協助環境整理，並同步改善、拓寬環山道路，不僅可擴大賞花範圍，也有助形塑完整遊程，讓梅嶺成為帶動楠西山區觀光的領頭羊。

市府觀光旅遊局說，已指示區公所深入了解現地狀況，加強花況指引標示，並由觀旅局配合適時發布即時花況資訊，梅嶺各步道均有梅樹分布，但受天候、品種及管理方式不同影響，花期不一，未來將持續與在地保持聯繫，加強宣傳與資訊透明。

觀旅局建議遊客盡量平日前往，分散人潮，並呼籲賞梅時注意自身安全，以眼睛與相機欣賞美景，不攀折梅花、不留下垃圾，共同維護梅樹生長環境與山林生態。

楠西區長何榮長表示，近日已實地上山盤點花況，並彙整資訊公告於區公所網站，針對商圈與農民提出的建議，今年花季過後會與地方協調，盼凝聚共識，把梅嶺賞梅季辦得更完善。

台南楠西梅嶺梅花盛開，但因各處開花情況不一，百年福來梅園有管理及施肥花況較佳。記者吳淑玲／攝影
梅嶺今年花況最佳的是在伍龍步道中段的日日林間林家老梅園，園主在花季前整理環境讓遊客賞花。記者吳淑玲／攝影
梅嶺有許多梅園缺乏管理，像神密氣場露營區上方200公尺有約2公頃的梅園，缺乏整理及道路狹窄，呼籲公家部門出面整合，以認養環境方式擴大賞花區域。圖／林明賢提供
台南楠西梅嶺梅花盛開，但因各處開花情況不一，百年福來梅園有管理及施肥花況較佳。記者吳淑玲／攝影
台南楠西梅嶺梅花盛開，但因各處開花情況不一，像百年福來梅園有管理及施肥花況較佳。記者吳淑玲／攝影
梅嶺今年花況最佳的是在伍龍步道中段的日日林間林家老梅園，園主在花季前整理環境讓遊客賞花。記者吳淑玲／攝影
台南楠西梅嶺梅花盛開，但因各處開花情況不一，百年福來梅園有管理及施肥花況較佳。記者吳淑玲／攝影
梅嶺有許多梅園缺乏管理，像神密氣場露營區上方200公尺有約2公頃的梅園，缺乏整理及道路狹窄，呼籲公家部門出面整合，以認養環境方式擴大賞花區域。圖／林明賢提供
台南楠西梅嶺梅花盛開，但因各處開花情況不一，像百年福來梅園有管理及施肥花況較佳。記者吳淑玲／攝影
賞梅 梅花 賞花 台南

相關新聞

台南鬧區天坑昨晚填好再塌 市府開挖找原因 監測暫無波及民宅

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，讓居民傻眼；由於前年3月起已是第三...

梅花季上山「追花撲空」 台南梅嶺花況資訊不明觀旅局說話了

位於西拉雅國家風景區內的台南楠西梅嶺，是南台灣重要賞梅據點，每年梅花季吸引大量遊客上山，卻因多年來缺乏統一、即時的花況資...

嘉義大林普發3000元 再加碼竹筍復耕紓困金每公頃2萬元

嘉義縣大林鎮竹筍產業於去年遭受丹娜絲颱風與0728豪雨重創，損害率高達95%，大林鎮長許有疆提出全台首創「竹筍復耕紓困金...

看不見的建設！嘉義市汙水1期全部完工 鐵路以西大翻身

嘉市汙水下水道建設邁入重要里程碑。市府上午在北香湖公園舉行「汙水系統第1期分支網及用戶接管第8、9標工程」竣工典禮，宣告...

舊果菜市場華麗轉身 台南新化衛生所暨衛福園區今動工

舊台南新化果菜市場華麗轉身；台南市政府規畫為新化衛生所暨衛福園區，投入逾2.8億元，為4層樓L型建物，今上午動工，預定明...

嘉義縣鼓勵青年返鄉創業 二代接班傳承也有錢可拿

嘉義縣鼓勵青年返鄉創業，連續5年推出嘉義縣青年創業獎勵補助計畫，祭出多項利多政策，今年首度增設「接班傳承組」，鼓勵二代、...

