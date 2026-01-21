快訊

嘉義大林普發3000元 再加碼竹筍復耕紓困金每公頃2萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮首創發放竹筍復耕紓困金，補助風災受損竹園每公頃2萬元，1月23日前將完成正式撥付。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮首創發放竹筍復耕紓困金，補助風災受損竹園每公頃2萬元，1月23日前將完成正式撥付。圖／大林鎮公所提供

嘉義縣大林鎮竹筍產業於去年遭受丹娜絲颱風與0728豪雨重創，損害率高達95%，大林鎮長許有疆提出全台首創「竹筍復耕紓困金」，由鎮公所編列經費補貼竹園，每公頃2萬元紓困金，約有1200名農民受惠，發放金額近1400萬元，將在1月23日前正式撥付。

許有疆也說，竹筍是大林鎮重要經濟作物，不僅外銷加拿大，也以「與諸羅樹蛙共生」的環境友善特色聞名，去年風災讓筍農面臨清園狀況，為了填補制度缺口，給予農民最實質的復耕動力，公所與代表會達成協議，推出全台首創 「韌性農業-竹筍復耕紓困金」。

許有疆說，公所首創復耕補貼，補貼受損竹園每公頃2萬元，竹筍是多年生作物，根系受損需1年以上才能恢復產量，現行中央救助標準將竹筍歸類為短期葉菜類，但筍農遭受毀滅性打擊，需投入龐大成本重建，現行標準難以填補損失，盼實質減輕農民負擔，加速復耕之路。

公所指出，大林鎮竹筍復耕紓困金依里別發放，預計共有1200名農民受惠，將發出近1400萬元紓困金，農民近日就可領到，將在1月23日前完成正式撥付；另3月28、29日也會發放3000元樂活消費金，公庫預計支出近9000萬元，公所另推出抽獎活動，盼刺激消費。

嘉義縣大林鎮首創發放竹筍復耕紓困金，補助風災受損竹園每公頃2萬元，1月23日前將完成正式撥付。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮首創發放竹筍復耕紓困金，補助風災受損竹園每公頃2萬元，1月23日前將完成正式撥付。圖／大林鎮公所提供

農民 丹娜絲颱風 樹蛙 嘉義

