看不見的建設！嘉義市汙水1期全部完工 鐵路以西大翻身

嘉市汙水下水道建設邁入重要里程碑。市府上午在北香湖公園舉行「汙水系統第1期分支網及用戶接管第8、9標工程」竣工典禮，宣告第1期工程全面完成。市長黃敏惠與內政部政務次長董建宏、多位民代出席見證，頒發獎牌感謝參與建設廠商，為歷時近10年重大基礎工程畫下句點。

黃敏惠指出，汙水下水道是「看不見的城市建設」，卻是衡量城市文明與治理品質的關鍵指標。嘉市在中央與內政部支持下，克服用地取得、制度調整與民眾接受度等挑戰，完成第1期11標工程，累計用戶接管達1萬5922戶，工程期程自民國104年至113年，總經費43.69億元，市府團隊以耐心溝通，讓市民從疑慮轉為支持，讓城市底盤真正穩固。

市府統計，嘉市110年至113年連4年榮獲國土管理署全國汙水下水道建設計畫考核評鑑第三組第1名，接管普及率年增率居全國之冠。1期工程完工，西區鐵路沿線環境明顯改善，生活品質提升，為後續建設奠定基礎。第2期工程啟動，市府將加快推進腳步，盼市民持續配合，共同打造更宜居、永續的嘉義市。

董建宏說，10多年前擔任嘉市景觀總顧問，見證城市蛻變。工務處說，第8、9標工程111年4月15日開工，歷時1269天，去年10月5日竣工，總經費6.25億元，完成推進管線1萬1092公尺、明挖管道2萬3247公尺、後巷管路1612公尺，用戶接管3929戶，普及率提升3.61%，為第1期中接管戶數最高標案。施工難度最高的後巷接管，完成40處、251戶。