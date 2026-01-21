快訊

台南鬧區天坑昨晚填好再塌 市府開挖找原因 監測暫無波及民宅

聯合報／ 記者吳淑玲林伯驊／台南即時報導
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，市府決定擴大開挖查找原因。記者林伯驊／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，市府決定擴大開挖查找原因。記者林伯驊／攝影

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，讓居民傻眼；由於前年3月起已是第三度塌陷，不過坑洞位置稍微不同，市府對此先擴大開挖，進一步釐清原因，幸好附近的民宅並未受影響。

南市工務局初步了解，2024年3月下午首度塌陷，緊鄰一旁建案工地，經查是工地的連續壁施做不慎，去年7月15日第2次陷落則為自來水管線問題；昨晚的天坑位置，較靠近路面中間，工務局調派廠商前往灌漿回填，穩定路基。

不過上午剛鋪好的柏油路旁又出現大洞，1輛砂石車後輪當場被「吞沒」，工務局人員、結構技師公會、大地工程技師公會都派人一起到場，透地雷達查找，且為深入釐清地基為何會流失，近中午時以機具打開路面，擴大坑洞範圍，內部可見水位，並灌入小石子輔助調查。

工務局表示，首次天坑因建案的連續壁施工、第2次是自來水管線問題，這次的原因看起來與前兩次沒那麼直接的關聯，加上坑洞位置和建案基地有些距離，不過不能排除任何可能性，找到原因後會盡速解決，同時都有監測鄰近民宅，目前還未發現有因此受影響。

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，市府決定擴大開挖查找原因。記者林伯驊／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，市府決定擴大開挖查找原因。記者林伯驊／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，市府決定擴大開挖查找原因。記者林伯驊／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，市府決定擴大開挖查找原因。記者林伯驊／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，市府決定擴大開挖查找原因。記者林伯驊／攝影
台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午路面突出現大坑洞，填完後，今上午竟又傳塌陷，市府決定擴大開挖查找原因。記者林伯驊／攝影

天坑 工地 台南

