舊果菜市場華麗轉身 台南新化衛生所暨衛福園區今動工

舊台南新化果菜市場華麗轉身；台南市政府規畫為新化衛生所暨衛福園區，投入逾2.8億元，為4層樓L型建物，今上午動工，預定明年底完工，將打造全齡共融的照護服務新據點。

位於新化區公所旁的原新化果菜市場多年前完成搬遷，現址轉型為衛福園區，由衛生、社會與民政等單位進駐，原經費2.3億元，為3層樓建物，1樓是衛生所以及社會局身障者服務中心，2樓是辦公廳舍與托嬰中心、3樓是活動中心與日照中心，在市議員余柷青等人爭取變更設計提升至4樓，增設親子悠遊館，滿足當地近1800名幼園的成長需求，總經費共計2.8億元，其中中央補助1.5億元。

歷盡波折日前現場完成拆除作業，台南市政府衛生局今上午舉行動工儀式，由市長黃偉哲帶領衛生局長李翠鳳、社會局長郭乃文、新化區長李義隆、市議員余柷青、李偉智、陳碧玉及多名里長與會，工程預計在明年底完工。

黃偉哲表示，感謝中央經費補助，配合市府自籌經費將位於新化蛋黃區的舊果菜市場，規畫為新化衛生所及衛福園區的新館址，未來進駐衛生所、日照中心、托嬰中心、多功能生活館、親子悠遊館及身心障礙者自立生活支持服務中心等單位後，可望提供嬰幼兒、家庭、長者及身心障礙者全方位、一站式的照顧與支持服務，減輕家庭照顧負擔，亦可提升提升整體生活品質。

「希望如期如質完工！」黃偉哲強調，市府將持續督導工程進度與施工品質，確保工程安全及如期完工，並於完工後妥善規劃營運管理，讓各項服務能順利銜接、發揮最大效益。

李翠鳳表示，原有新化區衛生所因空間老舊且服務動線受限，已難以因應日益增加的公共衛生服務需求，此次重建將全面改善舊有設施不足的問題。新建衛生所將導入更完善的空間配置與現代化設備，優化民眾候診與服務流程，提升預防保健、疫苗接種及健康諮詢等服務品質，同時兼顧無障礙設計、善動線與安全管理，營造更舒適且具包容性的就醫環境。