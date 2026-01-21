嘉義縣鼓勵青年返鄉創業 二代接班傳承也有錢可拿
嘉義縣鼓勵青年返鄉創業，連續5年推出嘉義縣青年創業獎勵補助計畫，祭出多項利多政策，今年首度增設「接班傳承組」，鼓勵二代、三代接班協助產業轉型，同時大幅下修申請門檻，實收資本額僅需15萬元就可申請，縣長翁章梁今天啟動計畫，徵件即起至2月24日止。
連衣連文創工作室負責人陳詩婷說，去年代表台灣至韓國參加世界洋服大賽，奪得女裝裁剪比賽青年組金牌，拿下世界金牌獲翁章梁頒發獎金，再加上新聞媒體宣傳，知名度瞬間提升，工作室電話接不停，她特別為翁章梁量身定制一套手工西裝，感謝縣府協助返鄉青年紮根。
勞青處表示，嘉義縣青年返鄉創業每組團隊基本補助30萬元，將評選前2名優秀團隊，再加碼10萬元；另在資格方面，新創事業組放寬為公司或商業設立未滿8年皆可申請，實收資本額也下修至15萬元，降低青年創業起步難度，今年也首次增設接班傳承組，盼推動產業轉型升級。
翁章梁說，一個地方如果看不到年輕人，就感覺沒有希望，年輕人創業相當辛苦，最需要的就是資金，勞青處推出創業獎勵補助及優惠貸款，18至45歲設籍嘉義青年都可申請，還有最高200萬元青創貸款，盼減低創業失敗風險，吸引更多年輕人回嘉，把希望帶回嘉義。
