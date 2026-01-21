台南發展郵輪觀光 今年首迎來日本「海洋富士號」停靠安平港

國際豪華觀光郵輪「海洋富士號」今天上午首度靠泊本市安平商港，為台南郵輪觀光再添新動能。市長黃偉哲一早到安平港碼頭迎接到訪的539位國際旅客及船員，並致贈禮品推廣台南優質伴手禮與經典觀光遊程，市府觀光旅遊局也安排具台南傳統文化特色的藝陣精彩表演迎賓，現場氣氛熱鬧，旅客紛紛拍照留念，隨後將展開台南市區遊程。

黃偉哲指出，海洋富士號主要載運來自日本及歐美的高端旅遊團，這批旅客中有不少日本民眾是第一次來到台灣，此行在高雄、台南及基隆停留，雖然在台南僅短暫停靠一晚，但市府仍期待透過完善的市區觀光安排，讓旅客體驗台南與日本歷史連結深厚的城市風貌包括日治時期留下的建設與文化記憶，也期盼促進旅客與在地市民的交流互動。

黃偉哲強調，不論是搭飛機或乘郵輪來到台南，只要能親身走進這座城市、飽覽台南風光，都是推動觀光與城市交流的重要契機。期盼旅客帶著美好回憶重遊台南，未來也在雙方通力合作下，吸引更多國際郵輪與高端旅客到訪。

觀旅局長林國華表示，台南兼具歷史文化與自然生態的豐富觀光資源，享有「開台首府」的必遊城市美譽，加上安平商港擁有國際級郵輪可直接靠泊的完善設施，且緊鄰觀光熱區，非常適合發展國際郵輪觀光。

觀旅局近年持續拓展郵輪觀光市場，與台灣港務股份有限公司合作，邀請郵輪業者踩線，深化對台南觀光資源的認識，積極爭取國際郵輪靠泊安平商港，並持續強化台南觀光品牌於國際市場的能見度。繼去年9月迎來國際觀光郵輪「奧德賽號」停泊安平港後，今年開春再度迎接豪華郵輪海洋富士號到訪，顯示台南郵輪觀光逐步展現成果。

本次海洋富士號旅客以日本及歐美旅客為主，屬高端旅遊族群，為提供友善的國際旅客服務，觀旅局除安排具台南特色的迎賓表演外，也配置英、日語旅服人員駐點提供旅遊諮詢，並協調公車路線行駛進入港區，提升交通便利性。未來將持續從「食、宿、遊、購、行」五大面向強化整體觀光服務，推動多語言友善環境與完善旅遊導引，讓國際郵輪旅客輕鬆暢遊台南，持續擴大城市國際能見度。