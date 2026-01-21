影／台南梅嶺梅花盛開卻看不到花海？「追梅攻略」來了

台南楠西區梅嶺梅花盛開，台南市政府上周末啟動接駁專車賞梅遊客，卻有遊客抱怨「沒看到花海」，當地楠西區公所趕緊在粉專推出「賞花攻略」，目前花況集中在福來百年梅園及伍龍步道的日日間林家老梅園，且花況之美勝過往年，遊客驚呼連連直呼「走對地方就能看到盛開梅花之美」。

楠西區公所粉專小編貼文表示，近日許多人私訊說「怎麼到了梅嶺卻沒找不到整片花海？」 為了讓大家不虛此行，拍到美美的照片，會立即在粉專公布最新的「追梅攻略」，據梅農表示，目前以伍龍步道日日林間農場、 大湖桶福來老梅園花況最為完整。

福來老梅園園主陳居峰說，主要是因梅嶺的梅樹分布於各個區域，且海拔高低不同、品種差異等因素，加上近期氣候影響，各區花期盛開時程也有所不同。

日日間林家老梅園梅農林靜淑指出，日日林間有兩處老梅園，一處是在伍龍殿往下走一小段路，以往是祕境較少公開，但今年花況很美，特別公開讓更多遊客賞花；另一處是往伍龍殿往上走約5分鐘，種植有數百株的梅，今年的花況確實很美，美到自己都不相信自家的老梅園竟有如此美景可賞。

彰化辛小姐和朋友最近陸續到南投和梅嶺賞花，認為梅嶺梅花分布較分散，且依梅農說明開花會受到海拔和氣候不同，不同區域、不同樹齡的梅樹分批綻放，有的已經開過長出小小的青梅，有的枝樹還有不少含苞待放，再來一波低溫，應還會再綻放。

交通局24日及25日周末有免費接駁專車，行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時開始運行，末班車下山為下午16時，每20至30分鐘1班次，且依人潮機動加班，在二層坪梅嶺站車亭及綠柏園接駁站搭車處設置了QR-Code可即時掃描連結梅嶺梅花分布及花況，跟著指引走，才不會走錯路撲空喔。