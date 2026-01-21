快訊

迎春限定美景 嘉義農試所炮仗花牆夢幻橘色系瀑布迎新春

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
春節討喜園藝作物炮仗花期登場，農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘色系絕美花瀑。記者魯永明／攝影
春節討喜園藝作物炮仗花期登場，農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘色系絕美花瀑。記者魯永明／攝影

春節討喜園藝作物炮仗花期登場，農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘色系絕美花瀑，讓人驚豔，是冬季限定美景。

擁有106年歷史的農試所嘉義分所，退休分所長陳甘澍博士，5年前到任，帶員工栽植園藝作物炮仗花，用心栽培管理澆水施肥，營造成炮仗花夢幻花牆，近年成為網友拍照景點。

炮仗花夢幻花牆在嘉市民權路上樹木園及嘉義都會公園對面，花牆區分2段，前段牆低、後段牆高；嘉義農試分所說，炮仗花期2至3個月，春節盛開，鮮豔花海給人年節氣息，整排盛開炮仗就在分所外牆，橘色花海景色絕美，不管拍攝人像近照，或延伸感遠景都非常適合。

攝影玩家表示，這裡的炮仗花分布均勻，且圍牆高度適中，不論是拍攝大景的延展感，還是近距離捕捉花苞特寫，都能拍出層次豐富的照片。不少路過的通勤族也紛紛停車，忍不住掏出手機捕捉這期間限定的「南國美景」。

炮仗花屬攀緣性灌木，捲鬚三裂，為綠廊、棚架最佳材料，可牽引作籬笆牆垣、屋頂、牆壁及地面遮覆物用，生長勢強，覆蓋速度快。炮仗花的花，纍纍成串，呈討喜大橘紅色，花苞為筒狀像「炮筒」也像小喇叭，花開後花瓣略為反捲，露出黃色花藥，充滿朝氣，花期過年前，就像成串鞭炮，因而得名。

春節討喜園藝作物炮仗花期登場，農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放。記者魯永明／攝影
春節討喜園藝作物炮仗花期登場，農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放。記者魯永明／攝影
春節討喜園藝作物炮仗花期登場，農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，一串串橘色系絕美花瀑，讓人驚豔，是冬季限定美景。記者魯永明／攝影
春節討喜園藝作物炮仗花期登場，農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，一串串橘色系絕美花瀑，讓人驚豔，是冬季限定美景。記者魯永明／攝影

嘉義 園藝 春節

相關新聞

同個路口2年塌陷3次！台南市中西區又現大坑洞

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，坑洞長約2公尺、寬約1公尺，深度達2公尺，所幸無人車...

綠議員提名兩樣情！台南多人競爭 雲林部分人拚轉戰鄉鎮市長

民進黨台南、雲林下屆議員選舉兩樣情，南市許多選區綠營表態有意參選者，多過預計提名的席次，其中立委陳亭妃胞妹陳怡珍也是現任...

立委張啓楷力挺檜意森活村店家 提出租金過渡方案與合約透明化

因檜意森活村促參營運團隊解約、林鐵及文資處接手管理後，店家與員工對「合約延續、預繳款項、租金機制與權益保障」疑慮升高。立...

影／台南市消防局注入170名生力軍 今起展開高強度術科訓練

台南市消防局注入170名分別由其他縣市回鄉服務或四等特考結訓分發新進人員，這批生力軍今日起規劃陸續辦理4梯次5天高強度消...

鎖定航太、電子、汽車產業關鍵材料 雲林綠色產業園區進度曝光

雲林縣政府推動麥寮綠色產業科技加值園區，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會，縣府表示，計畫已送內政部都市委員會審議，...

影／台南梅嶺梅花盛開卻看不到花海？「追梅攻略」來了

台南楠西區梅嶺梅花盛開，台南市政府上周末啟動接駁專車賞梅遊客，卻有遊客抱怨「沒看到花海」，當地楠西區公所趕緊在粉專推出「...

