迎春限定美景 嘉義農試所炮仗花牆夢幻橘色系瀑布迎新春
春節討喜園藝作物炮仗花期登場，農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘色系絕美花瀑，讓人驚豔，是冬季限定美景。
擁有106年歷史的農試所嘉義分所，退休分所長陳甘澍博士，5年前到任，帶員工栽植園藝作物炮仗花，用心栽培管理澆水施肥，營造成炮仗花夢幻花牆，近年成為網友拍照景點。
炮仗花夢幻花牆在嘉市民權路上樹木園及嘉義都會公園對面，花牆區分2段，前段牆低、後段牆高；嘉義農試分所說，炮仗花期2至3個月，春節盛開，鮮豔花海給人年節氣息，整排盛開炮仗就在分所外牆，橘色花海景色絕美，不管拍攝人像近照，或延伸感遠景都非常適合。
攝影玩家表示，這裡的炮仗花分布均勻，且圍牆高度適中，不論是拍攝大景的延展感，還是近距離捕捉花苞特寫，都能拍出層次豐富的照片。不少路過的通勤族也紛紛停車，忍不住掏出手機捕捉這期間限定的「南國美景」。
炮仗花屬攀緣性灌木，捲鬚三裂，為綠廊、棚架最佳材料，可牽引作籬笆牆垣、屋頂、牆壁及地面遮覆物用，生長勢強，覆蓋速度快。炮仗花的花，纍纍成串，呈討喜大橘紅色，花苞為筒狀像「炮筒」也像小喇叭，花開後花瓣略為反捲，露出黃色花藥，充滿朝氣，花期過年前，就像成串鞭炮，因而得名。
