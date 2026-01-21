冷氣團來襲鱷魚怕冷 「暖宮泡湯」科技抗寒上陣

大陸冷氣團南下，天氣冷颼颼，對變溫動物是生存考驗。嘉義縣義竹鄉大型鱷魚養殖場啟動防寒機制，透過電熱棒加溫池水、池槽加蓋塑膠黑布與塑膠膜，打造宛如「溫泉池」恆溫環境，讓鱷魚保命，進食成長。

嘉縣府農業處漁業科長張建成日前巡視沿海養殖業指出，鱷魚與多數魚類同屬變溫動物，對低溫特別敏感，氣溫降活動力明顯降低，嚴重時甚至停食、冬眠。養殖場若未及時做好保溫與防寒，衝擊健康與生長速度。

義竹鄉養殖業林建豪經營鱷魚養殖場逾半世紀，防寒機制完善，在水泥養殖槽上方加蓋塑膠膜與黑網，形成簡易溫棚蓄積太陽熱能，同時在池中裝設電熱棒加溫水體，將鱷房溫度穩定控制攝氏28至30度，讓鱷魚「住暖房、泡溫泉」，即便寒流來襲也維持正常進食與生長。

養殖場講求快速成長，不能讓鱷魚冬季數月不吃東西，冬天管理格外關鍵。尤其小鱷魚對溫度變化更敏感，入冬後須全程使用電熱棒；隨著強冷空氣南下，林建豪為體型較大成鱷增設電熱設備，全面強化深冬防寒。