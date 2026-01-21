聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員提名兩樣情！台南多人競爭 雲林部分人拚轉戰鄉鎮市長

聯合報／ 記者萬于甄陳雅玲／連線報導
民進黨雲林縣第1選區議員張維崢（前排中）欲轉換跑道參選下屆林內鄉長，昨到縣黨部填寫意向書。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣第1選區議員張維崢（前排中）欲轉換跑道參選下屆林內鄉長，昨到縣黨部填寫意向書。記者陳雅玲／攝影

民進黨台南雲林下屆議員選舉兩樣情，南市許多選區綠營表態有意參選者，多過預計提名的席次，其中立委陳亭妃胞妹陳怡珍也是現任議員，面臨與彰化藍營姊弟各選縣長和議員相同處境；不過雲林綠營規畫提名議員18席，僅14人登記，將再整體布局。

綠南市黨部日前通過下屆市議員提名建議33席次，第10選區東區此屆僅1席，現任蔡筱薇要拚連任，立委陳亭妃派系的蔡旺詮、老將陳金鐘、湧言會卓佩于等人都有意挑戰，黨內預計提名3席；第6選區安南區現任郭清華、蔡麗青，預計提名3席，蔡拚連任，郭要交棒給女兒郭品辰，老將劉益昌、唐儀靜等人也有意角逐。

陳亭妃胞妹陳怡珍為第8選區北區、中西區議員，面臨姊妹同時參選市長和議員，陳怡珍說，仍忙於初選收尾，還沒有討論到這塊；該選區民進黨現有4席次，另有沈震東、周嘉韋、邱莉莉等，沈因當兵盼交棒給胞弟沈震南，周、邱均有意拚連任，湧言會林建南也表態參選，黨部預計提名4席。

另，民進黨雲縣黨部規畫提名縣議員18席，上周完成登記卻僅14人，部分議員評估轉戰鄉鎮市長，導致原訂本周啟動鄉鎮市長選舉登記，改為填寫參選意向書，作為提名與布局的重要依據。

截至昨中午8人完成填寫，其中林內鄉、褒忠鄉各2人，水林鄉、莿桐鄉、斗六市、元長鄉各1人，名單中包含非黨籍人士。現任雲縣第1選區議員張維崢欲轉換跑道參選林內鄉長，昨填完意向書，他說，尊重黨的初選機制，但絕不接受協調。

縣議員兼民進黨雲縣黨部執行長蔡永富說，雲林是民進黨艱困選區，只要願意為黨爭取勝利、有實力的人才，都可於本周五前到黨部填寫鄉鎮市長選舉意向書，後續將由選對會評估，若屬無黨籍但具競爭力人選，不排除協調、徵召方式推出。

民進黨 台南 雲林 議員 綠營

延伸閱讀

陳亭妃拜會南市議會民進黨團盼破冰 黨團要求切割郭信良未獲承諾

民進黨台南初選「妃憲之爭」落幕破冰 立委陳亭妃今親訪議會求合作

台南蘭花業者利多 立院鬆綁核准條件進駐花卉園區

【重磅快評】「德意志」破口讓林俊憲漏接陳亭妃電話？

相關新聞

同個路口2年塌陷3次！台南市中西區又現大坑洞

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，坑洞長約2公尺、寬約1公尺，深度達2公尺，所幸無人車...

綠議員提名兩樣情！台南多人競爭 雲林部分人拚轉戰鄉鎮市長

民進黨台南、雲林下屆議員選舉兩樣情，南市許多選區綠營表態有意參選者，多過預計提名的席次，其中立委陳亭妃胞妹陳怡珍也是現任...

立委張啓楷力挺檜意森活村店家 提出租金過渡方案與合約透明化

因檜意森活村促參營運團隊解約、林鐵及文資處接手管理後，店家與員工對「合約延續、預繳款項、租金機制與權益保障」疑慮升高。立...

台南南山林道修復 新增動物通道與鴨腱藤保護設施

位於台南市楠西區的「南山林道」因颱風豪雨造成崩塌，交通中斷約20年，林業及自然保育署嘉義分署近期完成修復，特別設置動物通...

影／台南市消防局注入170名生力軍 今起展開高強度術科訓練

台南市消防局注入170名分別由其他縣市回鄉服務或四等特考結訓分發新進人員，這批生力軍今日起規劃陸續辦理4梯次5天高強度消...

鎖定航太、電子、汽車產業關鍵材料 雲林綠色產業園區進度曝光

雲林縣政府推動麥寮綠色產業科技加值園區，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會，縣府表示，計畫已送內政部都市委員會審議，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。