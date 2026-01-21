同個路口2年塌陷3次！台南市中西區又現大坑洞

台南市中西區的五妃街接近西門路口處，昨下午2時許路面突然出現大坑洞，坑洞長約2公尺、寬約1公尺，深度達2公尺，所幸無人車遭波及，居民直指「2年內第3次發生路面塌陷」，應與一旁建案工地有關；市府表示，將進一步釐清原因。

工務局指出，接獲通報後隨即派員前往現場了解，除通知自來水公司前往協助漏水管線修復外，也通知其他管線單位了解管線情況，同時調派廠商前往灌漿回填，穩定路基，避免坑洞擴大影響到住宅的安全。

前年3月下午，五妃街接近西門路口路面塌陷，形成長15公尺、寬5公尺、深3公尺的天坑，1輛小貨車掉落洞內，吊車救援時也翻覆，吊臂砸落橫跨西門路，當時市府調查發現為連續壁施工導致，開罰27萬元並勒令該工地的建商6處建案停工。

去年7月，該處又被發現出現路面塌陷，市府立即要求業者灌漿填補完成，未造成受傷或車損。

但昨下午約2時40分，路面突然下陷出現大坑洞，導致坑洞下方的自來水管線裸露，甚至還在漏水，工務局表示，將調查釐清坑洞發生的原因，找到原因後會盡速解決，避免再發生此情況。