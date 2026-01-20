立委張啓楷力挺檜意森活村店家 提出租金過渡方案與合約透明化

因檜意森活村促參營運團隊解約、林鐵及文資處接手管理後，店家與員工對「合約延續、預繳款項、租金機制與權益保障」疑慮升高。立委張啓楷今天傍晚邀集主管機關與園區店家面對面釐清處理方案與時程。張啓楷表示，園區由林鐵及文資處接手後，必須將過渡期租金規則與款項結算透明化，建立明確規則讓店家安心經營，穩住嘉義觀光服務品質。

目前協調形成的租金過渡條件為1至2月不收費；3至6月依坪數收取國有財產租金；6至12月則收取國有財產租金加上保底金額。張啓楷說，後續重點是將相關內容以一致方式對外說明，並爭取更合理的負擔安排，避免產生解讀落差。

張啓楷提出兩項推動方向。首先是研擬「營業額信託專戶」管理，讓店家款項收付流程更清楚，降低資金斷鏈等風險。其次是推動合約標準化與公開透明，包含收費計算方式、重要條款揭露及爭議處理流程，讓店家與主管機關依同一套規則運作，減少資訊落差。

張啓楷表示，檜意森活村是嘉義重要觀光節點，過渡期管理必須把規則訂清楚、保障做到位。他會持續整合店家意見與相關單位溝通，確保租金方案、信託專戶與合約標準化等方向持續推進，維護嘉義觀光穩定。