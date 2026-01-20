鎖定航太、電子、汽車產業關鍵材料 雲林綠色產業園區進度曝光

雲林縣政府推動麥寮綠色產業科技加值園區，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會，縣府表示，計畫已送內政部都市委員會審議，開發後預估可創造200多億元年產值，創造7千多個工作機會，針對地方關心的聯外道路、道路拓寬及產業園區住商用地面積等問題，將納入檢討。

縣府城鄉發展處長林長造說明，麥寮綠色產業科技加值園區位於台塑六輕園區東南側，希望利用深厚的石化產業基礎，導入創新關鍵材料製造技術產業，支持電子、汽車、航太、紡織、包裝等多元領域的應用。

園區計畫面積176公頃，包括產業專用區、住宅區、商業區及多處公園、停車場等公共設施。預計可提供約7千個就業機會，創造每年約213億元產值，並可取得約30公頃產業用地作為招商設廠使用。

說明會上地方民眾關心聯外道路、道路拓寬及產業園區住商用地面積等議題，縣長張麗善表示，麥寮綠色科技產業園區已獲雲林縣都市計畫委員會審議通過提報內政部，內都委會去年9月召開第1次專案小組審議，相關程序推進中，針對地方關心的議題，將搭配麥寮鄉公所辦理的都市計畫第三次通盤檢討。

麥寮鄉長許忠富表示，希望透過麥寮綠色產業科技加值園區為麥寮鄉招來更多產業進駐，創造地方更多就業機會，經濟可以發展活絡；公所目前正辦理第三度通盤檢討都市計畫，未來也會與縣府推動的產業園區結合，配合縣府推動。