快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

鎖定航太、電子、汽車產業關鍵材料 雲林綠色產業園區進度曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府推動麥寮綠色產業科技加值園區，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會，縣府表示，計畫已送內政部都市委員會審議，開發後預估可創造200多億元年產值，創造7千多個工作機會，針對地方關心的聯外道路、道路拓寬及產業園區住商用地面積等問題，將納入檢討。

縣府城鄉發展處長林長造說明，麥寮綠色產業科技加值園區位於台塑六輕園區東南側，希望利用深厚的石化產業基礎，導入創新關鍵材料製造技術產業，支持電子、汽車、航太、紡織、包裝等多元領域的應用。

園區計畫面積176公頃，包括產業專用區、住宅區、商業區及多處公園、停車場等公共設施。預計可提供約7千個就業機會，創造每年約213億元產值，並可取得約30公頃產業用地作為招商設廠使用。

說明會上地方民眾關心聯外道路、道路拓寬及產業園區住商用地面積等議題，縣長張麗善表示，麥寮綠色科技產業園區已獲雲林縣都市計畫委員會審議通過提報內政部，內都委會去年9月召開第1次專案小組審議，相關程序推進中，針對地方關心的議題，將搭配麥寮鄉公所辦理的都市計畫第三次通盤檢討。

麥寮鄉長許忠富表示，希望透過麥寮綠色產業科技加值園區為麥寮鄉招來更多產業進駐，創造地方更多就業機會，經濟可以發展活絡；公所目前正辦理第三度通盤檢討都市計畫，未來也會與縣府推動的產業園區結合，配合縣府推動。

雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，圖為預定地。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，圖為預定地。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會，縣長張麗善（右三）表示，將納入地方意見通盤檢討。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會，縣長張麗善（右三）表示，將納入地方意見通盤檢討。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府推動「麥寮綠色產業科技加值園區」，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影

麥寮 綠色科技 都市計畫 雲林 張麗善

延伸閱讀

雲林夫婦滯留阿布達比返台 感謝韓國瑜、張嘉郡

雲林民進黨鄉鎮市長選舉登記突喊卡 破例填寫意向書引議論

桃園要蓋廢棄物循環處理園區？評估計畫已發包官員說沒有

立法院長韓國瑜 接見滯留阿布達比返台雲林陳姓夫婦

相關新聞

罕見！台南第二監獄首見布置馬年花燈 典獄長：改善夜間能見度

台南六甲山區的台南第二監獄今天首次在大門外設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，典獄長陳育鼎率同各主管舉行點燈儀式。他說...

觀光署公布春節訂房統計 嘉義市平均55.91%居全台之冠

2026年春節連假長達9天，交通部觀光署於1月15日公布連假30天前訂房統計，嘉義市假期前8天平均訂房率達55.91%，...

鎖定航太、電子、汽車產業關鍵材料 雲林綠色產業園區進度曝光

雲林縣政府推動麥寮綠色產業科技加值園區，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會，縣府表示，計畫已送內政部都市委員會審議，...

民代會勘善化糖廠轉型糖業博物館進度 訂下半年試營運

台糖善化糖廠應地方父老期待轉型糖業博物館，立委郭國文、市議員黃肇輝今邀集經濟部、文化部、市府府及台糖等相關單位善化糖廠會...

防堵校園安全空窗 雲林「校校有校安」工時倍增

因應教育替代役退場，雲林縣政府6年前率先推動全縣國中小學「校校有校安」，原本每日工時4小時，今年縣府加碼預算，將全縣19...

嘉義民雄鐵路高架化施工 頭橋陸橋3月3日起封閉拆除

嘉義鐵路高架化民雄路段延伸計畫施工，頭橋陸橋即將進入拆除作業，交通部鐵道局預計3月3日早上8時起封閉陸橋並拆除，拆除後改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。