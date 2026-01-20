快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南南山林道修復 新增動物通道與鴨腱藤保護設施

中央社／ 台南20日電
林業及自然保育署嘉義分署近期完成台南市楠西區「南山林道」修復，特別針對生長在林道上方的特有種植物「鴨腱藤」設置竹編保護措施。圖／嘉義分署提供（中央社）
林業及自然保育署嘉義分署近期完成台南市楠西區「南山林道」修復，特別針對生長在林道上方的特有種植物「鴨腱藤」設置竹編保護措施。圖／嘉義分署提供（中央社）

位於台南市楠西區的「南山林道」因颱風豪雨造成崩塌，交通中斷約20年，林業及自然保育署嘉義分署近期完成修復，特別設置動物通道及特有種植物鴨腱藤保護措施，落實生態友善。

林業及自然保育署嘉義分署長李定忠今天告訴中央社記者，南山林道全長13.3公里，過去因颱風豪雨造成路基嚴重流失與邊坡崩塌，長年止步於3公里處，嘉義分署完成3至6公里瓶頸路段打通，重新串聯起中斷多年的林業作業廊道。

李定忠表示，工程設計深度融入生態保育思維，針對林道上方特有種植物「鴨腱藤」採現地保留及設置竹編保護措施，確保鴨腱藤生長，並在適用區域利用國產材及現地風倒木進行邊坡加固，降低混凝土使用量。

他說，擋土牆處特別設置動物通道以維持生物廊道連通性，減少對動物棲地與整體環境干擾，具體實踐林業保育署推動人與自然和諧共生及循環永續目標。

李定忠強調，林道是維繫山區巡護、防災與森林經營等作業主要動線，南山林道階段性修復完工，象徵森林資源管理邁入更即時、高效永續階段。

台南市楠西區長何榮長表示，南山林道介於楠西區與南化區間，以往多為林業巡查使用，或供當地農民通行，配合林道修復，台南市政府編列經費補助，協助公所在去年完成林道入口處前方約400公尺道路修復，讓民眾通行時更便利、安全。

嘉義 台南

延伸閱讀

阿里山來吉部落結合國產材及山豬意象 文創3新品

山豬化身木作語言 阿里山來吉補木新品展現鄒族走向部落經濟的起點

黑熊連日夜訪阿里山工寮引發日本熊害疑慮 專家：保育見成效

嘉南校園保育列車走訪26所中小學 逾3千名師生體驗生態教育

相關新聞

罕見！台南第二監獄首見布置馬年花燈 典獄長：改善夜間能見度

台南六甲山區的台南第二監獄今天首次在大門外設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，典獄長陳育鼎率同各主管舉行點燈儀式。他說...

台南南山林道修復 新增動物通道與鴨腱藤保護設施

位於台南市楠西區的「南山林道」因颱風豪雨造成崩塌，交通中斷約20年，林業及自然保育署嘉義分署近期完成修復，特別設置動物通...

影／台南市消防局注入170名生力軍 今起展開高強度術科訓練

台南市消防局注入170名分別由其他縣市回鄉服務或四等特考結訓分發新進人員，這批生力軍今日起規劃陸續辦理4梯次5天高強度消...

鎖定航太、電子、汽車產業關鍵材料 雲林綠色產業園區進度曝光

雲林縣政府推動麥寮綠色產業科技加值園區，計畫導入關鍵材料產業，今舉辦地方說明會，縣府表示，計畫已送內政部都市委員會審議，...

民代會勘善化糖廠轉型糖業博物館進度 訂下半年試營運

台糖善化糖廠應地方父老期待轉型糖業博物館，立委郭國文、市議員黃肇輝今邀集經濟部、文化部、市府府及台糖等相關單位善化糖廠會...

防堵校園安全空窗 雲林「校校有校安」工時倍增

因應教育替代役退場，雲林縣政府6年前率先推動全縣國中小學「校校有校安」，原本每日工時4小時，今年縣府加碼預算，將全縣19...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。