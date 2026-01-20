民代會勘善化糖廠轉型糖業博物館進度 訂下半年試營運

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
善化糖廠轉型糖業博物館訂下半年試營運，立委郭國文市議員黃肇輝現場會勘。圖／郭國文提供
台糖善化糖廠應地方父老期待轉型糖業博物館，立委郭國文、市議員黃肇輝今邀集經濟部、文化部、市府府及台糖等相關單位善化糖廠會勘，追蹤轉型計畫進度，宣布博物館訂今年下半年試營運、116年開幕。

郭國文說，要打造「全糖城市」獨有文化、必須催生善糖博物館。因大家想到台南都會想到「全糖」城市，善化糖廠是國內唯二仍運作糖廠，有120多年歷史，保有日本製糖設備完整文史檔案，具無可取代產業文化價值，自2020年發想轉型至今已爭取台糖3500萬元經費，完成倉庫整修與周邊環境優化。」

郭國文指出，雖因法令限制短期將先以「善糖文物館」模式經營，預計下半年試營運，讓民眾近距離認識製糖產業之美。他也當場要求文化局，加強輔導台糖進行策展運作；長期則請文化部指導，朝向專業博物館量能穩健推展。

黃肇輝表示，在擔任郭國文團隊執行長期間便參與此案，深刻理解轉型不易，而他也在議會監督，協助市府編列相關配合款，確保地方與中央步調一致，讓善化糖廠成為台南重要的文化觀光亮點。

市府也報告「標檢局遷移改建為台南歷史博物館」評估狀況。將位處台南火車站正對面的標檢局遷址，原地改建台南歷史博物館的計畫，郭國文也要求文化局，在標準局尚未遷移完成前，應就現有可用空間進行盤點，研擬策展或藝文活動規劃，讓歷史空間在搬遷過渡期便能產生文化量能。

郭國文說，無論善化糖廠產業轉型，或是標檢局場域活化，都涉及複雜行政程序與法規突破，要求各單位必須秉持「短期深化內容、長期專業經營」原則，中央與地方協力克服，打造市民有感，且充滿「台南味」的文化生活空間。

