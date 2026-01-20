快訊

觀光直升機失聯…熊本阿蘇中岳第一火山口附近「疑有殘駭」 2台人搜救中

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

罕見！台南第二監獄首見布置馬年花燈 典獄長：改善夜間能見度

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「燈籠海」點亮年節氛圍。圖／南二監提供
「燈籠海」點亮年節氛圍。圖／南二監提供

台南六甲山區的台南第二監獄今天首次在大門外設置大型生肖年主題花燈「七喜春來」，典獄長陳育鼎率同各主管舉行點燈儀式。他說，花燈點亮後，不僅提升夜間道路能見度、守護往來安全，也為機關「注入溫暖光明與新春希望。」

陳育鼎表示，南二監地處偏遠，夜間照明相對不足，過往即關注行車安全議題。監內藝術班連續兩屆榮獲「台灣燈王」殊榮，花燈工藝已具相當水準。馬年主題花燈「七喜春來」，不僅是藝術教化成果的具體展現，更兼具環境美化與迎賓意象，向來訪民眾傳遞新春祝福，也為社會安全盡一分心力。

該監也於內部公共空間規畫多處春節藝術佈置。由藝術班收容人彩繪數百盞燈籠，依不同空間特性配置，營造出層層交錯的「燈籠海」與自高處垂落、氣勢磅礡的「燈籠瀑布」。

承辦人員表示，在柔和燈光映照下，整體空間洋溢濃厚年節氣息，「為嚴謹的機關環境增添藝術亮點與人文溫度。」

南二監表示，為融入在地文化，也為六甲區公所「落羽松—羽落季節稻六甲，松鶴逗陣遊曾文」活動，製作一座大型馬年花燈，期盼藝術創作融入節慶，讓機關內外充滿喜氣，也使收容人在創作過程學習沉澱反思、促進自我成長，象徵新的一年重新出發。

陳育鼎說，將持續推動多元藝術教化活動，深化藝術軟實力，協助收容人累積正向能量，為順利復歸社會奠定穩固基礎，迎向充滿希望的新一年。

燈籠瀑布營造喜氣迎新春。圖／南二監提供
燈籠瀑布營造喜氣迎新春。圖／南二監提供
南二減馬年花燈「七喜春來」。圖／南二監提供
南二減馬年花燈「七喜春來」。圖／南二監提供
典獄長陳育鼎帶領各科室主管舉行點燈儀式。圖／南二監提供
典獄長陳育鼎帶領各科室主管舉行點燈儀式。圖／南二監提供
燈籠走道迎賓添喜氣。圖／南二監提供
燈籠走道迎賓添喜氣。圖／南二監提供

花燈 台南 監獄 典獄長

延伸閱讀

春節腳步已近 新竹縣政府即日起系列活動迎馬年

嘉邑城隍廟馬年錢母「好馬吉」亮相 初三初四限量發送3千個

BLACKPINK JISOO 2026馬年穿搭亮相！攜手TOMMY HILFIGER農曆新年限定系列，走春拜年必看

用藝術裝點台中 藝術家廖迎晰獲選東海校友楷模

相關新聞

罕見！台南第二監獄首見布置馬年花燈 典獄長：改善夜間能見度

台南六甲山區的台南第二監獄今天首次在大門外設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，典獄長陳育鼎率同各主管舉行點燈儀式。他說...

觀光署公布春節訂房統計 嘉義市平均55.91%居全台之冠

2026年春節連假長達9天，交通部觀光署於1月15日公布連假30天前訂房統計，嘉義市假期前8天平均訂房率達55.91%，...

防堵校園安全空窗 雲林「校校有校安」工時倍增

因應教育替代役退場，雲林縣政府6年前率先推動全縣國中小學「校校有校安」，原本每日工時4小時，今年縣府加碼預算，將全縣19...

嘉義民雄鐵路高架化施工 頭橋陸橋3月3日起封閉拆除

嘉義鐵路高架化民雄路段延伸計畫施工，頭橋陸橋即將進入拆除作業，交通部鐵道局預計3月3日早上8時起封閉陸橋並拆除，拆除後改...

嘉義市文化局耐震補強封館1年 展覽移師文創園區O棟不中斷

嘉義市政府文化局因應為期一年的耐震結構補強工程，暫時關閉文化藝廊，年度展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展覽室。局長謝育哲表示...

嘉義市觀光協會連6年送暖 攜手各界捐物資助人安基金會

入冬以來最強冷氣團報到，嘉義市街頭逐漸瀰漫年節氣息，但對街友與弱勢族群而言，寒冬格外嚴峻。嘉義市觀光協會連續6年號召各界...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。