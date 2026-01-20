罕見！台南第二監獄首見布置馬年花燈 典獄長：改善夜間能見度

台南六甲山區的台南第二監獄今天首次在大門外設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，典獄長陳育鼎率同各主管舉行點燈儀式。他說，花燈點亮後，不僅提升夜間道路能見度、守護往來安全，也為機關「注入溫暖光明與新春希望。」

陳育鼎表示，南二監地處偏遠，夜間照明相對不足，過往即關注行車安全議題。監內藝術班連續兩屆榮獲「台灣燈王」殊榮，花燈工藝已具相當水準。馬年主題花燈「七喜春來」，不僅是藝術教化成果的具體展現，更兼具環境美化與迎賓意象，向來訪民眾傳遞新春祝福，也為社會安全盡一分心力。

該監也於內部公共空間規畫多處春節藝術佈置。由藝術班收容人彩繪數百盞燈籠，依不同空間特性配置，營造出層層交錯的「燈籠海」與自高處垂落、氣勢磅礡的「燈籠瀑布」。

承辦人員表示，在柔和燈光映照下，整體空間洋溢濃厚年節氣息，「為嚴謹的機關環境增添藝術亮點與人文溫度。」

南二監表示，為融入在地文化，也為六甲區公所「落羽松—羽落季節稻六甲，松鶴逗陣遊曾文」活動，製作一座大型馬年花燈，期盼藝術創作融入節慶，讓機關內外充滿喜氣，也使收容人在創作過程學習沉澱反思、促進自我成長，象徵新的一年重新出發。

陳育鼎說，將持續推動多元藝術教化活動，深化藝術軟實力，協助收容人累積正向能量，為順利復歸社會奠定穩固基礎，迎向充滿希望的新一年。