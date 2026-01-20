快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義民雄鐵路高架化施工 頭橋陸橋3月3日起封閉拆除

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義鐵路高架化延伸計畫施工，民雄鄉頭橋陸橋3月3日將封閉拆除。圖／民眾提供
嘉義鐵路高架化延伸計畫施工，民雄鄉頭橋陸橋3月3日將封閉拆除。圖／民眾提供

嘉義鐵路高架化民雄路段延伸計畫施工，頭橋陸橋即將進入拆除作業，交通部鐵道局預計3月3日早上8時起封閉陸橋並拆除，拆除後改建為平面道路，並設置臨時平交道，施工期間為3月3日至12月31日，請民眾改道通行，整體高架化依核定計畫將在2032年完成。

鐵道局中部工程分局公告，配合嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫CGO2標臨時軌道、臨時軌電訊及電車線工程，民雄鄉頭橋陸橋將拆除施工，預計施作時間為3月3日早上8時至12月31日晚上12時，拆除施工期間將有施工機具進出，路權將施作時間內封閉，請民眾改道行走。

鐵道局中部工程分局副分局長林健智說，頭橋陸橋拆除將改建為平面道路，設置臨時平交道，拆除期間將依縣府核定交通維持計畫設置引導標誌及義交，並召開說明會。另為減少施工用地，將在既有路線東側設置臨時軌，臨時軌路線與頭橋陸橋的橋墩有所牴觸，故須配合拆除。

林健智也說，後續尚有民雄陸橋及文隆陸橋須配合拆除，拆除時間依施工進度再行公告。嘉義延伸計畫期程預計2032年完成，目前為臨時軌施工階段，後續期程將依招標情形及現地狀況滾動檢討，目前部分標案細部設計尚未完成，所需經費將於所有工程標案招標後一併彙整。

嘉義鐵路高架化延伸計畫施工，民雄鄉頭橋陸橋3月3日將封閉拆除。圖／民眾提供
嘉義鐵路高架化延伸計畫施工，民雄鄉頭橋陸橋3月3日將封閉拆除。圖／民眾提供

嘉義 鐵道 鐵路高架化 標案

延伸閱讀

禮成橋連結嘉義中埔、台南白河 嘉邑行善團出資改建

朝聖「落羽松森林+飄雪城堡」！嘉義巴洛克風城堡「最美季節」來了 「4大入園亮點」1次看

嘉大視藝系研究生聯展嘉義舊監開幕 藝術家透過作品對話百年古蹟

影／新北、嘉義首長提名最新進度 鄭麗文：協調不成不代表整合不成

相關新聞

罕見！台南第二監獄首見布置馬年花燈 典獄長：改善夜間能見度

台南六甲山區的台南第二監獄今天首次在大門外設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，典獄長陳育鼎率同各主管舉行點燈儀式。他說...

觀光署公布春節訂房統計 嘉義市平均55.91%居全台之冠

2026年春節連假長達9天，交通部觀光署於1月15日公布連假30天前訂房統計，嘉義市假期前8天平均訂房率達55.91%，...

防堵校園安全空窗 雲林「校校有校安」工時倍增

因應教育替代役退場，雲林縣政府6年前率先推動全縣國中小學「校校有校安」，原本每日工時4小時，今年縣府加碼預算，將全縣19...

嘉義民雄鐵路高架化施工 頭橋陸橋3月3日起封閉拆除

嘉義鐵路高架化民雄路段延伸計畫施工，頭橋陸橋即將進入拆除作業，交通部鐵道局預計3月3日早上8時起封閉陸橋並拆除，拆除後改...

嘉義市文化局耐震補強封館1年 展覽移師文創園區O棟不中斷

嘉義市政府文化局因應為期一年的耐震結構補強工程，暫時關閉文化藝廊，年度展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展覽室。局長謝育哲表示...

嘉義市觀光協會連6年送暖 攜手各界捐物資助人安基金會

入冬以來最強冷氣團報到，嘉義市街頭逐漸瀰漫年節氣息，但對街友與弱勢族群而言，寒冬格外嚴峻。嘉義市觀光協會連續6年號召各界...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。