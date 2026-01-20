嘉義民雄鐵路高架化施工 頭橋陸橋3月3日起封閉拆除

嘉義鐵路高架化民雄路段延伸計畫施工，頭橋陸橋即將進入拆除作業，交通部鐵道局預計3月3日早上8時起封閉陸橋並拆除，拆除後改建為平面道路，並設置臨時平交道，施工期間為3月3日至12月31日，請民眾改道通行，整體高架化依核定計畫將在2032年完成。

鐵道局中部工程分局公告，配合嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫CGO2標臨時軌道、臨時軌電訊及電車線工程，民雄鄉頭橋陸橋將拆除施工，預計施作時間為3月3日早上8時至12月31日晚上12時，拆除施工期間將有施工機具進出，路權將施作時間內封閉，請民眾改道行走。

鐵道局中部工程分局副分局長林健智說，頭橋陸橋拆除將改建為平面道路，設置臨時平交道，拆除期間將依縣府核定交通維持計畫設置引導標誌及義交，並召開說明會。另為減少施工用地，將在既有路線東側設置臨時軌，臨時軌路線與頭橋陸橋的橋墩有所牴觸，故須配合拆除。

林健智也說，後續尚有民雄陸橋及文隆陸橋須配合拆除，拆除時間依施工進度再行公告。嘉義延伸計畫期程預計2032年完成，目前為臨時軌施工階段，後續期程將依招標情形及現地狀況滾動檢討，目前部分標案細部設計尚未完成，所需經費將於所有工程標案招標後一併彙整。