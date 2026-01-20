聽新聞
防堵校園安全空窗 雲林「校校有校安」工時倍增
因應教育替代役退場，雲林縣政府6年前率先推動全縣國中小學「校校有校安」，原本每日工時4小時，今年縣府加碼預算，將全縣191所國中小學校安人力工時提升為每天8小時，補足校園安全維護缺口，並於今天安排專業培訓課程，強化第一線人員的危機應變能力。
雲林全縣191所國中小學（含分校）6年前開始均配置校安人力，隨校園實際需求進行勤務調配，縣長張麗善今出席在斗六教師研習中心舉辦的校安人力培訓課程，她表示，在社會暴力事件頻傳的情況下，守護校園安全是當務之急，縣府已編列7千萬元預算，將校安人力工時由4小時提升至8小時。
斗六公誠國小校長蔡宜芳指出，工時延長後，校安人力可更貼近學校作息，對於上下學尖峰時段、校園巡查與突發狀況處理，都有實質助益，讓校園安全不再「留空窗」。
學生校外生活輔導會督導李洲豪也指出，雲林縣首創國中小全面配置校安人力，如今校園安全已不僅止於門禁管理，更延伸至霸凌防治、防制毒品進入校園及緊急事件處理等層面，透過系統化培訓，將有助於校安人員全面增能，讓學校更安全。
雲林縣除提升校安人力工時，張麗善指出，縣府也同步聘請24名專業輔導老師，分布於山區、海區及平原學生輔導諮商中心，提供學生與教師心理諮商與情緒支持，打造更安全、友善的校園環境。
教育處長邱孝文表示，此次培訓重點在於建立校安人員的責任意識、提升對校園環境風險的警覺度，並強化通報與應變流程。課程內容涵蓋校園安全管理、危機處理及實務案例分享，期盼讓校安人員在面對突發事件時，能即時、冷靜且有效應對，全面提升校園防禦能量。
