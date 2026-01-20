締盟20年…黃偉哲訪日本仙台 贈議長野田讓榮譽市民證書

台南與日本仙台締盟20週年，台南市長黃偉哲今天拜會仙台市長郡和子及議長野田讓，並頒贈「榮譽市民證書」給野田讓，感謝野田讓長期推動兩市社福及各項交流等傑出貢獻。

黃偉哲指出，仙台市是台南在日本首座友誼市，20年來雙方官民關懷守護，築起患難與共的珍貴情誼，他期盼這份情誼轉化為更多實質交流，長久傳續下去。

郡和子表示，締盟20週年是雙方交流重要里程碑，希望未來展開更多領域交流。

野田讓說，台南市與仙台市在多元領域建立堅實友好關係，仰賴兩市市民溫厚情誼及長期交流，期盼這份跨越國界的友好生生不息。

市府表示，市府團隊也在仙台車站2樓舉辦台南農特產品試吃活動，讓仙台市民品嘗台南美味，分享友誼成果。