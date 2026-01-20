締盟20年…黃偉哲訪日本仙台 贈議長野田讓榮譽市民證書
台南與日本仙台締盟20週年，台南市長黃偉哲今天拜會仙台市長郡和子及議長野田讓，並頒贈「榮譽市民證書」給野田讓，感謝野田讓長期推動兩市社福及各項交流等傑出貢獻。
黃偉哲指出，仙台市是台南在日本首座友誼市，20年來雙方官民關懷守護，築起患難與共的珍貴情誼，他期盼這份情誼轉化為更多實質交流，長久傳續下去。
郡和子表示，締盟20週年是雙方交流重要里程碑，希望未來展開更多領域交流。
野田讓說，台南市與仙台市在多元領域建立堅實友好關係，仰賴兩市市民溫厚情誼及長期交流，期盼這份跨越國界的友好生生不息。
市府表示，市府團隊也在仙台車站2樓舉辦台南農特產品試吃活動，讓仙台市民品嘗台南美味，分享友誼成果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言