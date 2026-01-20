快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市文化局耐震補強封館1年 展覽移師文創園區O棟不中斷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市文化局圖書館將進行耐震結構補強工程，原文化藝廊展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局圖書館將進行耐震結構補強工程，原文化藝廊展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展出。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府文化局因應為期一年的耐震結構補強工程，暫時關閉文化藝廊，年度展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展覽室。局長謝育哲表示，考量在地藝文團體需求，經向文化部爭取後無償借用文創園區空間，期盼串連嘉義市立美術館人潮，發揮加乘效益。

謝育哲說，文化局全棟建築將閉館暫停營運，為使常態性展出不中斷，2025年即積極尋覓替代空間，文創園區鄰近美術館是首選。O棟一樓展覽室空間約70坪，已完成裝修，以白色展牆結構營造空間風格，邀請市民、藝文愛好者與遊客前來體驗新據點的優質展覽。

移師後首檔展覽為嘉義市當代藝術學會「2026新藝代：移動的維度」，展期自明天起至2月8日。該學會前身為嘉義市鐵道藝術發展協會，會員由在地知名藝術家組成，作品多有對空間的探索，主題更呼應展出地點的移動，預計能帶給觀者強烈衝擊。

嘉義文創園區O棟一樓展覽室（地址：嘉義市中山路616號）開放時間為周二至周日上午9點至下午5點，周一休館，國定假日照常開放。

嘉義市文化局圖書館將進行耐震結構補強工程，原文化藝廊展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局圖書館將進行耐震結構補強工程，原文化藝廊展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局圖書館將進行耐震結構補強工程，原文化藝廊展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展出。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局圖書館將進行耐震結構補強工程，原文化藝廊展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展出。圖／嘉義市政府提供

嘉義 文創 美術館

延伸閱讀

嘉義市觀光協會連6年送暖 攜手各界捐物資助人安基金會

假休息真備勤！深夜待命計加班補償 嘉義消防員「勝訴了」

嘉義市虎爺會轉化慶典經費 捐180萬元消費券落實利他精神

位在台南「新地王」對面 藍晒圖坐擁「高地價」蛋黃區

相關新聞

觀光署公布春節訂房統計 嘉義市平均55.91%居全台之冠

2026年春節連假長達9天，交通部觀光署於1月15日公布連假30天前訂房統計，嘉義市假期前8天平均訂房率達55.91%，...

嘉義市文化局耐震補強封館1年 展覽移師文創園區O棟不中斷

嘉義市政府文化局因應為期一年的耐震結構補強工程，暫時關閉文化藝廊，年度展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展覽室。局長謝育哲表示...

嘉義市觀光協會連6年送暖 攜手各界捐物資助人安基金會

入冬以來最強冷氣團報到，嘉義市街頭逐漸瀰漫年節氣息，但對街友與弱勢族群而言，寒冬格外嚴峻。嘉義市觀光協會連續6年號召各界...

嘉義優鮮推年節伴手禮 翁章梁與啦啦隊女孩大跳「撒嬌舞」宣傳

農曆新年將至，嘉義縣政府品牌「嘉義優鮮」推出年節伴手禮，業者發揮巧思將在地農產變成創意商品，縣長翁章梁今天與中華職棒啦啦...

遊樂區遊客多下滑 南市府力推尖山埤、頑皮世界寒假遊程

墾丁遊客下滑面臨「年200萬人次保衛戰」成關注焦點，各景點遊樂區也多有困境。台南市政府今天呼籲市民遊客，春節寒假參加尖山...

看筆墨詩詞交織飲食文化 羅凡晸台南新營辦詩書創作展

人稱「最有台南味」的「筆墨紀事：羅凡晸詩書創作展」在台南新營文化中心登場，到25日前展出33件書法與詩歌作品，走一趟就能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。