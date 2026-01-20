嘉義市文化局耐震補強封館1年 展覽移師文創園區O棟不中斷

嘉義市政府文化局因應為期一年的耐震結構補強工程，暫時關閉文化藝廊，年度展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展覽室。局長謝育哲表示，考量在地藝文團體需求，經向文化部爭取後無償借用文創園區空間，期盼串連嘉義市立美術館人潮，發揮加乘效益。

謝育哲說，文化局全棟建築將閉館暫停營運，為使常態性展出不中斷，2025年即積極尋覓替代空間，文創園區鄰近美術館是首選。O棟一樓展覽室空間約70坪，已完成裝修，以白色展牆結構營造空間風格，邀請市民、藝文愛好者與遊客前來體驗新據點的優質展覽。

移師後首檔展覽為嘉義市當代藝術學會「2026新藝代：移動的維度」，展期自明天起至2月8日。該學會前身為嘉義市鐵道藝術發展協會，會員由在地知名藝術家組成，作品多有對空間的探索，主題更呼應展出地點的移動，預計能帶給觀者強烈衝擊。