聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義市文化局耐震補強封館1年 展覽移師文創園區O棟不中斷
嘉義市政府文化局因應為期一年的耐震結構補強工程，暫時關閉文化藝廊，年度展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展覽室。局長謝育哲表示，考量在地藝文團體需求，經向文化部爭取後無償借用文創園區空間，期盼串連嘉義市立美術館人潮，發揮加乘效益。
謝育哲說，文化局全棟建築將閉館暫停營運，為使常態性展出不中斷，2025年即積極尋覓替代空間，文創園區鄰近美術館是首選。O棟一樓展覽室空間約70坪，已完成裝修，以白色展牆結構營造空間風格，邀請市民、藝文愛好者與遊客前來體驗新據點的優質展覽。
移師後首檔展覽為嘉義市當代藝術學會「2026新藝代：移動的維度」，展期自明天起至2月8日。該學會前身為嘉義市鐵道藝術發展協會，會員由在地知名藝術家組成，作品多有對空間的探索，主題更呼應展出地點的移動，預計能帶給觀者強烈衝擊。
嘉義文創園區O棟一樓展覽室（地址：嘉義市中山路616號）開放時間為周二至周日上午9點至下午5點，周一休館，國定假日照常開放。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言