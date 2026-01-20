快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光署公布春節訂房統計 嘉義市平均55.91%居全台之冠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
文化路夜市成為全台夜市人潮之冠。圖／嘉義市政府提供
文化路夜市成為全台夜市人潮之冠。圖／嘉義市政府提供

2026年春節連假長達9天，交通部觀光署於1月15日公布連假30天前訂房統計，嘉義市假期前8天平均訂房率達55.91%，位居全台之冠。市長黃敏惠表示，這不是一夕之間出現，而是市府與業者長期打拚，提升住宿品質與旅遊環境，才讓旅客願意留下來。數據顯示，嘉義市在除夕至初三訂房率名列前茅，初二更高達73.28%，反映嘉義市已成為民眾春節深度旅遊的重要選擇。

黃敏惠表示，嘉義市規模不大，正因距離緊湊、動線清楚，更適合發展貼近日常的生活型觀光，旅客不必趕行程，就能在市區內串聯文化、美食與街區風景，這種節奏讓嘉義市逐步成為旅宿業者與旅客願意長期投入的城市。

觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市觀光能量呈現明顯成長，2024年觀光人次突破2600萬，2025年截至11月已達2665萬人次，較2019年成長約17倍。張婉芬說，成長反映在不同場域，文化路夜市是全國夜市人次第一，嘉義市立美術館則是全台博物館類人次最高場館，顯示庶民生活與文化空間同時具備吸引力。

張婉芬表示，旅遊樣貌正持續轉變，來訪年齡層下降，自由行比例提升。旅客不再只為美食，而是深入老屋空間與咖啡文化。市府近年也透過影視協拍，讓更多人看見嘉義市的樣貌，轉化為實地造訪與停留的動能。

潮選店為城市帶來新風格。圖／嘉義市政府提供
潮選店為城市帶來新風格。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立美術館為全台博物館類人次最高的場館。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立美術館為全台博物館類人次最高的場館。圖／嘉義市政府提供

嘉義 訂房

延伸閱讀

嘉義市府新卸任主計處長交接 黃敏惠期許新處長為市政創新把關

普發6千再放大嘉義市消費滿2千送2百 黃敏惠喊話在地花錢

黃敏惠、陳姿妏參拜白沙屯拱天宮 力邀「粉紅超跑」再抵嘉市贊境

影／黃敏惠嘉市長任內最後一次主持元旦升旗 宣布發6千現金群眾嗨翻

相關新聞

觀光署公布春節訂房統計 嘉義市平均55.91%居全台之冠

2026年春節連假長達9天，交通部觀光署於1月15日公布連假30天前訂房統計，嘉義市假期前8天平均訂房率達55.91%，...

嘉義市文化局耐震補強封館1年 展覽移師文創園區O棟不中斷

嘉義市政府文化局因應為期一年的耐震結構補強工程，暫時關閉文化藝廊，年度展覽移至嘉義文創園區O棟一樓展覽室。局長謝育哲表示...

嘉義市觀光協會連6年送暖 攜手各界捐物資助人安基金會

入冬以來最強冷氣團報到，嘉義市街頭逐漸瀰漫年節氣息，但對街友與弱勢族群而言，寒冬格外嚴峻。嘉義市觀光協會連續6年號召各界...

嘉義優鮮推年節伴手禮 翁章梁與啦啦隊女孩大跳「撒嬌舞」宣傳

農曆新年將至，嘉義縣政府品牌「嘉義優鮮」推出年節伴手禮，業者發揮巧思將在地農產變成創意商品，縣長翁章梁今天與中華職棒啦啦...

遊樂區遊客多下滑 南市府力推尖山埤、頑皮世界寒假遊程

墾丁遊客下滑面臨「年200萬人次保衛戰」成關注焦點，各景點遊樂區也多有困境。台南市政府今天呼籲市民遊客，春節寒假參加尖山...

看筆墨詩詞交織飲食文化 羅凡晸台南新營辦詩書創作展

人稱「最有台南味」的「筆墨紀事：羅凡晸詩書創作展」在台南新營文化中心登場，到25日前展出33件書法與詩歌作品，走一趟就能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。