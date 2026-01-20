觀光署公布春節訂房統計 嘉義市平均55.91%居全台之冠

2026年春節連假長達9天，交通部觀光署於1月15日公布連假30天前訂房統計，嘉義市假期前8天平均訂房率達55.91%，位居全台之冠。市長黃敏惠表示，這不是一夕之間出現，而是市府與業者長期打拚，提升住宿品質與旅遊環境，才讓旅客願意留下來。數據顯示，嘉義市在除夕至初三訂房率名列前茅，初二更高達73.28%，反映嘉義市已成為民眾春節深度旅遊的重要選擇。

黃敏惠表示，嘉義市規模不大，正因距離緊湊、動線清楚，更適合發展貼近日常的生活型觀光，旅客不必趕行程，就能在市區內串聯文化、美食與街區風景，這種節奏讓嘉義市逐步成為旅宿業者與旅客願意長期投入的城市。

觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市觀光能量呈現明顯成長，2024年觀光人次突破2600萬，2025年截至11月已達2665萬人次，較2019年成長約17倍。張婉芬說，成長反映在不同場域，文化路夜市是全國夜市人次第一，嘉義市立美術館則是全台博物館類人次最高場館，顯示庶民生活與文化空間同時具備吸引力。