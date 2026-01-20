快訊

嘉義市觀光協會連6年送暖 攜手各界捐物資助人安基金會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市觀光協會理事長張裕隆（右五）、市議員黃敏修（左二）、嘉義市商業會理事長蕭博仁（右四）、和平扶輪社長詹茂倉（右三）等結合各單位參與，傳達同胞間的愛心。記者李宗祐／攝影
嘉義市觀光協會理事長張裕隆（右五）、市議員黃敏修（左二）、嘉義市商業會理事長蕭博仁（右四）、和平扶輪社長詹茂倉（右三）等結合各單位參與，傳達同胞間的愛心。記者李宗祐／攝影

入冬以來最強冷氣團報到，嘉義市街頭逐漸瀰漫年節氣息，但對街友與弱勢族群而言，寒冬格外嚴峻。嘉義市觀光協會連續6年號召各界投入愛心，發起「溫暖寒冬、點亮希望」活動，將物資與加菜金送抵人安基金會嘉義站。理事長張裕隆表示，協會秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，集合會友及善心單位力量，準備保暖物資、便當及春節禮金，希望讓困頓的朋友感受社會溫暖，讓愛在城市流動。

知名網紅、嘉義青創工商聯盟理事長柯莉絲汀擔任愛心大使，她說，現在季節越來越冷，對街友是很大的考驗，人安基金會服務30名以上寒士，希望大家有錢出錢、有力出力，共同響應「寒士吃飽30」計畫。

人安基金會嘉義平安站長陳彥儒表示，基金會長期照顧單親媽媽、老貧族及街友，提供防飢、防寒等服務。目前嘉義站固定供餐30多人，夜訪嘉義火車站與文化公園街友也30多人，發放棉被、衣物預防低溫風險。

陳彥儒表示，農曆年將近，第36屆「寒士吃飽30」活動募款僅約4成，仍缺6成資金。誠摯邀請社會各界認捐每份800元年禮與600元紅包，陪伴寒士過好年。愛心專線05-225-5713。

本次活動獲得嘉義市商業會、嘉義市和平扶輪社、市議員黃敏修、嘉義市觀光協會會員及加泰工業區廠商響應。嘉義市商業會理事長蕭博仁、和平扶輪社長詹茂倉均表示，活動由觀光協會發起，結合各單位參與，傳達同胞間的愛心，希望帶動更多有心人士加入。

觀光協會志工今天分發物資，貼心提醒街友禦寒。協會呼籲，若民眾在街頭發現年老體弱街友，可協助通報社會處或撥打1957福利諮詢專線，如有緊急狀況可撥打110或119，讓公私部門資源及時介入。

「溫暖寒冬、點亮希望」活動，左起仁安基金會站長陳彥儒、市議員黃敏修、嘉義市觀光協會理事長張裕隆、嘉義市商業會理事長蕭博仁、和平扶輪社長詹茂倉、前市議員吳上明。記者李宗祐／攝影
「溫暖寒冬、點亮希望」活動，左起仁安基金會站長陳彥儒、市議員黃敏修、嘉義市觀光協會理事長張裕隆、嘉義市商業會理事長蕭博仁、和平扶輪社長詹茂倉、前市議員吳上明。記者李宗祐／攝影
嘉義市觀光協會連續6年號召各界投入愛心，發起「溫暖寒冬、點亮希望」活動，將物資與加菜金送抵人安基金會嘉義站。記者李宗祐／攝影
嘉義市觀光協會連續6年號召各界投入愛心，發起「溫暖寒冬、點亮希望」活動，將物資與加菜金送抵人安基金會嘉義站。記者李宗祐／攝影
嘉義知名網紅、自媒體經營者兼嘉義青創工商聯盟理事長柯莉絲汀（Kristy）參與活動擔任愛心大使協助發送物資。記者李宗祐／攝影
嘉義知名網紅、自媒體經營者兼嘉義青創工商聯盟理事長柯莉絲汀（Kristy）參與活動擔任愛心大使協助發送物資。記者李宗祐／攝影
「溫暖寒冬、點亮希望」活動，嘉義市觀光協會理事長張裕隆（右二）、嘉義市商業會理事長蕭博仁（右一）等人發送物資、紅包。記者李宗祐／攝影
「溫暖寒冬、點亮希望」活動，嘉義市觀光協會理事長張裕隆（右二）、嘉義市商業會理事長蕭博仁（右一）等人發送物資、紅包。記者李宗祐／攝影

