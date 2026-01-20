快訊

嘉義優鮮推年節伴手禮 翁章梁與啦啦隊女孩大跳「撒嬌舞」宣傳

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天宣傳嘉義優鮮年節伴手禮，攜手業者及農會推廣在地農產。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天宣傳嘉義優鮮年節伴手禮，攜手業者及農會推廣在地農產。記者黃于凡／攝影

農曆新年將至，嘉義縣政府品牌「嘉義優鮮」推出年節伴手禮，業者發揮巧思將在地農產變成創意商品，縣長翁章梁今天與中華職棒啦啦隊女孩一起宣傳，大跳「撒嬌舞」炒熱氣氛，另也有12款台灣燈會限定伴手禮，禮盒設計精美，可在嘉義優鮮官方網站查詢年節產品型錄。

嘉義優鮮邀集在地業者加入，共上架800多項商品，因應農曆新年及台灣燈會，業者推出限定聯名伴手禮，涵蓋在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、以在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚，還有取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等豐富品項。

翁章梁說，嘉義優鮮是縣府保證的農特產品，一開始僅有79件產品，逐漸推廣擴大規模，如今已有800多項產品加入嘉義優鮮行列，在國道、百貨公司等通路販售，新加坡、日本也都能看見產品，邀請大家支持嘉義優鮮，可在官網查詢年節產品型錄，自用送禮兩相宜。

嘉義優鮮官方網站公布「嘉義優鮮」年節產品型錄，可直接與業者訂購，部分產品展售全家便利商店旗下近百家FamiSuper據點、桃園國際機場第一航廈新東陽綜合商場、中埔鄉農會穰穰直賣所、番路鄉農會飲冰柿茶集、大林歐樂沃築夢城堡、牧御食野及國道服務區等地販售。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

嘉義縣長翁章梁今天宣傳嘉義優鮮年節伴手禮，與啦啦隊女孩一起跳撒嬌舞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天宣傳嘉義優鮮年節伴手禮，與啦啦隊女孩一起跳撒嬌舞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今天宣傳嘉義優鮮年節伴手禮，攜手業者及農會推廣在地農產。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天宣傳嘉義優鮮年節伴手禮，攜手業者及農會推廣在地農產。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天宣傳嘉義優鮮年節伴手禮，攜手業者及農會推廣在地農產。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天宣傳嘉義優鮮年節伴手禮，攜手業者及農會推廣在地農產。記者黃于凡／攝影

嘉義 台灣燈會 伴手禮

