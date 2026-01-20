遊樂區遊客多下滑 南市府力推尖山埤、頑皮世界寒假遊程

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南市府力推頑皮世界春節、寒假遊程。圖／台南市政府提供
墾丁遊客下滑面臨「年200萬人次保衛戰」成關注焦點，各景點遊樂區也多有困境。台南市政府今天呼籲市民遊客，春節寒假參加尖山埤鴨鴨派對、頑皮世界力全開活動、支持台南兩大觀光遊樂區。

市府稱：新年與寒假即將到來，台南兩大觀光遊樂業「柳營尖山埤渡假村」與「頑皮世界」都推出系列豐富多元活動，結合娛樂、教育與親子互動，邀請全台民眾來體驗充滿年節氛圍的寒假旅遊樂趣。

尖山埤渡假村除夕至初四推出「馬年迎春、福鴨獻瑞」系列活動。自1月24日起至2月22日推出「寵物主人免門票」優惠，鼓勵民眾攜帶寵物同行，打造寵物友善旅遊環境，入園除加贈寵物清潔袋，若帶寵物鴨還可獲鴨飼料一份，且園區提供羽織租借與造型種子DIY體驗，並於鳥居區設置日式拍照點及招財貓布景，營造濃厚日式懷舊風情。

另大年初一至初四舉辦「草原鴨鴨派對」，有鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動，讓孩子們在遊戲中培養觀察與探索能力。活動期間每日定時辦「歡樂泡泡秀」、「親子泡泡體驗」及「唱跳姊姊帶動唱」，周邊步道「野餐補給站」提供在地小吃、街頭藝人表演。除夕至初三還有房客專屬星光音樂會與轉盤歡樂送活動。

春節期間無法出遊的服務業，渡假村也推出「尖山埤服務業感謝季」住宿優惠，讓服務業員工其他時段休閒渡假體驗。

頑皮世界則推出「寒假小小保育營」，26日至2月13日針對幼兒園及國小學童設計深度互動課程，上午孩子學習動物保育知識並與動物深度互動，下午自由探索。活動限平日並團體預約20人以上成行，家長陪同不限年齡，一律優惠價每人490元。

春節期間頑皮世界有「馬力全開迎新年」活動，門票優惠全票550元、學童票430元，再送消費抵用券。大年初一至初五兩棲爬蟲館後方草地設置「馬上有錢紅包牆」，單筆消費滿額參加抽紅包活動，天天送禮。春節限定「馬力食足市集」，集結多樣美食，增添年節熱鬧氣氛。另指定期間寶可夢玩家出示「Pokémon GO峰」手機遊戲畫面，即可於指定餐廳餐點優惠。

觀光旅遊局長林國華說，兩大園區精心規畫活動兼具娛樂與教育意義，提供親子家庭假期新選擇，也展現台南豐富旅遊資源，歡迎前來體驗台南特色旅遊。

南市府力推頑皮世界「馬力全開」遊程。圖／台南市政府提供
尖山埤除春節、寒假遊程，也提供春節沒辦法休假的服務業人員優惠。圖／台南市政府提供
南市府力推尖山埤春節、寒假遊程。圖／台南市政府提供
南市府力推頑皮世界春節、寒假遊程。圖／台南市政府提供
南市府推頑皮世界春節、寒假遊程。圖／台南市政府提供
