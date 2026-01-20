快訊

看筆墨詩詞交織飲食文化 羅凡晸台南新營辦詩書創作展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
人稱「最有台南味」的「筆墨紀事：羅凡晸詩書創作展」在台南新營文化中心登場，到25日前展出33件書法與詩歌作品，走一趟就能了解筆墨詩詞與飲食文化的交織。

任教於台師大國文學系的藝術家羅凡晸，以台南美食為靈感、八首近體詩融入牛肉湯、虱目魚粥、肉粿、豆菜麵、鹽水意麵和碗粿等在地美食滋味，再以甲骨文、金文、篆、隸、草、行、楷等八體漢字書寫，「以筆墨與飲食交織出滿滿的台南日常。」

羅凡晸師承書法名家李榮樹、祝羲、丁錦泉、陳欽忠、簡明勇、游國慶等人，長年專注書法、漢字及中文數位教學。

新營文化中心表示，羅凡晸承襲丁錦泉老師的書法創作理念：「要用自己的手寫出自己的文字與書法」，於是以歷代漢字的豐富書體及古典詩歌的聲情之美，透過作品記錄自2021年移居台南後的美食之旅、所感所遇之人情紀事。

系列作品有「台南狠食載」：以台南37個行政區及美食為主題，創作「牛肉湯盛行帶」、「虱目魚粥盛行帶」、「肉粿盛行帶」、「豆菜麵盛行帶」、「謎之地帶其一」、「謎之地帶其二」、「鹽水意麵中立國」、「碗粿中立國」等八首近體詩，並配合甲、金、傳抄古文、篆、隸、草、行、楷等八體漢字構形。

羅凡晸表示，「筆墨紀事」不僅是詩書創作的藝術展示，更是一場「人情即詩」的心靈交流，藉由不同書體的提按、方圓、疾澀、力勁等技法運用，展現傳統書道縱向與橫向的交錯發展。這次展出33件書法與詩歌作品，期待觀眾在佇足欣賞的過程，獲得更多意在言外的藝術沉浸。喜愛詩書、書法創作的別錯過。

