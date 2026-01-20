聽新聞
雲林140年古蹟 北港鎮安宮啟動整修

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
北港鎮安宮圍牆面泥塑和屋脊剪粘出自已故國寶大師江清露之手。記者蔡維斌／攝影
北港鎮安宮圍牆面泥塑和屋脊剪粘出自已故國寶大師江清露之手。記者蔡維斌／攝影

<a href='/search/tagging/2/雲林' rel='雲林' data-rel='/2/177446' class='tag'><strong>雲林</strong></a>縣定<a href='/search/tagging/2/古蹟' rel='古蹟' data-rel='/2/107046' class='tag'><strong>古蹟</strong></a>北港鎮安宮有許多珍貴的文化資產，圖為廟門的門神出自已故國寶彩繪大師陳壽彝之手。記者蔡維斌／攝影
雲林縣定古蹟北港鎮安宮有許多珍貴的文化資產，圖為廟門的門神出自已故國寶彩繪大師陳壽彝之手。記者蔡維斌／攝影
雲林縣定古蹟北港鎮安宮光緒十一年（1885年）建廟，廟體不大，卻隱藏著許多珍貴的文化資產，包括屋脊剪粘壁畫泥塑出自兩名已故國寶級大師江清露及陳壽彝的大作，但廟體年久毀損、失修，昨天啟動整修，預定明年4月完工。

位於北港一條小巷內的鎮安宮，占地約10餘坪，古稱「七仔爺館」，主祀楊府七王爺、丁府八千歲、馬府千歲，主任委員林信在說，廟內有國寶大師江清露施作的八仙、入口龍虎邊泥作及屋頂剪粘，也有陳壽彝彩繪6面壁畫和門神，還有北港薪傳藝師葉金池繪製入口壁畫，工藝大師許哲彥也曾進行八仙作品整修，小廟匯集許多名家大師的精湛作品。

林信在說，鎮安宮2017年獲列縣定古蹟，但歷經地震、風災廟體毀損，1951年大規模整修，之後就未再修繕，遇雨漏水，廟內諸多珍貴的文物建築受損，感謝中央和地方協助終得動工整修。

縣長張麗善主持動工典禮，眾人手持金錘敲動牆梁，張麗善說，爭取獲核定以2240萬元整修，文化部補助1600萬元、縣府出資530多萬、廟方自籌95萬元；文觀處長謝明璇表示，將以特殊工法修復大師作品，也會修護牆梁結構及通風排水，確保古廟安全及文化延續，工程以最小干預、具可逆性、原貌保存、具有時代辨識性等文資修復原則進行，力求重現古蹟風貌及歷史特色。

