王美惠出面協調檜意森活村換約爭議 爭取減免店租、清潔及保全費

針對檜意森活村營運權回收引發的爭議，立委王美惠今天與林鐵處及園區店家召開換約說明會，並達成重要結論。包括2026年1月及2月租金將全免，3月至5月依國有財產法規定計收租金；清潔、保全等管理費用，至2026年12月底前全數由林鐵處負擔。王美惠表示，保障店家權益為優先，全力降低交接作業造成的衝擊。

王美惠表示，日前接獲許多園區店家陳情，反映營運權回收後的換約過程混亂、溝通不良，且相關權利義務尚未釐清。為了即時解決問題，第一時間與農業部長陳駿季協調，並於今天下午3時在檜意森活村所長宿舍舉行說明會，邀請林鐵處與店家面對面溝通。

會議中，王美惠明確要求林鐵處必須針對租金與管理費提出具體配套。除爭取到前2月租金全免及全年度管理費由官方負擔外，也要求依國有財產法計收租金的優惠應持續至2026年底。即便6月以後引進新經營團隊，涉及權利金部分，也應以最低營業額標準計收，以減輕店家負擔。