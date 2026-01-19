快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

王美惠出面協調檜意森活村換約爭議 爭取減免店租、清潔及保全費

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委王美惠（右）召開換約說明會解決檜村爭議，保障店家權益為優先，全力降低交接作業造成的衝擊。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（右）召開換約說明會解決檜村爭議，保障店家權益為優先，全力降低交接作業造成的衝擊。圖／王美惠服務處提供

針對檜意森活村營運權回收引發的爭議，立委王美惠今天與林鐵處及園區店家召開換約說明會，並達成重要結論。包括2026年1月及2月租金將全免，3月至5月依國有財產法規定計收租金；清潔、保全等管理費用，至2026年12月底前全數由林鐵處負擔。王美惠表示，保障店家權益為優先，全力降低交接作業造成的衝擊。

王美惠表示，日前接獲許多園區店家陳情，反映營運權回收後的換約過程混亂、溝通不良，且相關權利義務尚未釐清。為了即時解決問題，第一時間與農業部長陳駿季協調，並於今天下午3時在檜意森活村所長宿舍舉行說明會，邀請林鐵處與店家面對面溝通。

會議中，王美惠明確要求林鐵處必須針對租金與管理費提出具體配套。除爭取到前2月租金全免及全年度管理費由官方負擔外，也要求依國有財產法計收租金的優惠應持續至2026年底。即便6月以後引進新經營團隊，涉及權利金部分，也應以最低營業額標準計收，以減輕店家負擔。

針對後續法律求償問題，王美惠表示，政府提供的法律支援不得中斷，林鐵處應全力協助店家處理營運權移交所衍生的爭議。王美惠表示，檜意森活村改由林鐵處自行管理，已對廠商造成實質困擾，基於維護地方觀光穩定，主管機關必須善盡責任提供必要協助。

立委王美惠召開換約說明會解決檜村爭議，2026年3月至5月租金依國財法計收。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠召開換約說明會解決檜村爭議，2026年3月至5月租金依國財法計收。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（中）召開換約說明會解決檜村爭議，保障店家權益為優先，全力降低交接作業造成的衝擊。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（中）召開換約說明會解決檜村爭議，保障店家權益為優先，全力降低交接作業造成的衝擊。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（左）召開換約說明會解決檜村爭議。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（左）召開換約說明會解決檜村爭議。圖／王美惠服務處提供

王美惠 檜意森活村 農業部

延伸閱讀

嘉義市長選戰升溫 柯文哲力挺張啓楷「藍白只會推一組人」

黃國昌、柯文哲、蔡壁如挺張啓楷下辯論戰帖 王美惠冷處理

檜意森活村營運廠商解約 王美惠伸援手要林鐵處保障店家及員工權益

嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億 王美惠伸援手促中央專案支援

相關新聞

王美惠出面協調檜村換約爭議 爭取減免店租、清潔及保全費

針對檜意森活村營運權回收引發的爭議，立委王美惠今天與林鐵處及園區店家召開換約說明會，並達成重要結論。包括2026年1月及...

嘉市最大都更案揭序幕 民族國小西側2期可望引入50億元投資額

嘉義市政府推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，為向各界說明招商條件及開發願景，今天下午於嘉義市鈺通大飯店舉辦招商...

雲林朝天宮送每人1件LED背心 3500名學生騎車通學安全升級

雲林縣府普查全縣騎自行車上學的國高中小學生共約3500人，為加強騎車通學安全，繼為學生單車加裝前後燈之後，今天再攜手北港...

南市今年爆發首例禽流感 動保處緊急撲殺逾萬隻

台南市後壁一處養雞場爆發禽流感，農業局動保處今緊急撲殺逾萬隻，也是南市今年首件禽流感，動保處表示，進入禽流感好發期，呼籲...

閒置教室變身音樂基地 雲林元長「愛樂狂響館」今開館

雲林縣元長鄉「元長樂團」、「大漢閣南管社」成立於1940年，兩支老樂團展現中西樂豐富音樂文化，透過議員林文彬牽線，縣府以...

嘉縣竹崎玉山岩建廟150年 600隻平安蜂助學傳遞教育關懷

嘉義縣竹崎鄉白杞寮玉山岩今年適逢建廟150年，傳承近二百年的「玉山岩白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境將於3月7日、8日登場。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。