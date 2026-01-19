快訊

嘉市最大都更案揭序幕 民族國小西側2期可望引入50億元投資額

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市二期公辦都更正式招商，市府都市發展處長許懷群表示，計投資金額將超過50億元。記者李宗祐／攝影
嘉義市二期公辦都更正式招商，市府都市發展處長許懷群表示，計投資金額將超過50億元。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，為向各界說明招商條件及開發願景，今天下午於嘉義市鈺通大飯店舉辦招商說明會，市府都市發展處長許懷群表示，二期基地面積約3000坪，已完成公地主協議整合公告招商，預計投資金額將超過50億元。

嘉義市民族國小西側第一期公辦都市更新案是中彰雲嘉地區首例公辦都更招商案，當時適逢疫情期間只有國城建設公司投標得標簽約，興建4棟地上15層、地下3層的住商大樓，預計2028年底完工。原周邊2樓以上住宅每坪單價在24萬元左右，國城開工後一度飆漲至每坪逾50多萬元。如今二期都更，市府看好未來發展。

今天說明會現場除中央單位、各公有土地管理機關代表、市議員、里長及市府團隊與會外，吸引眾多建設公司、不動產開發公會、保險業及資產管理公司等踴躍參與，現場互動熱絡。

市長黃敏惠表示，嘉義市府因應極端氣候挑戰，檢討都市規畫並整合資源，繼民族國小旁的首期公辦都更案後，正式啟動第二期招商，基地規模擴大一倍，約3000坪，期盼透過民間力量注入新活力。

她表示，二期基地座落於市中心精華地段，是「蛋黃中的蛋黃」，土地均為國產署、教育部等公部門所有，權屬完整且開發潛力極高。未來計畫結合商業設施、社會住宅等功能，大幅提升生活機能。

都市發展處長許懷群說明，基地面積約9837平方公尺，土地權屬單純，皆為公有土地，已完成各公地主協議整合，並自去年12月30日起正式公告招商，預估投資金額超過50億元。未來開發除住宅及商業機能外，也規畫社會住宅、公共停車場及多項社會福利設施，兼顧都市發展與公共利益。

市府規畫，未來開發除了住宅與商業機能，將分回87個停車位並配合獎勵達成共150個公用停車位。國產署部分將分回約1000平方公尺辦公空間及停車位，後續配合政策做為社會住宅使用；教育部則分回獨立的一棟建物，包含低層部店鋪與上層住宅，滿足管理維護需求。

現場詢問，投資者在土地分配與公益設施部分，顧問公司答覆，市府獲配的內容主要分為公益設施與地主分回兩部分。公益設施如停車場的興建，雖由地主負擔，但市府後續能經營管理並獲得收益，而投資商也能因停車場帶來的便利帶動商場或店舖經營，達成互利雙贏。此外，地主分回的部分，目前市府規畫以分回「房地」為主，未來可視情況處分或納入出租計畫。

現場提問的開發創意，顧問公司表示，現有的規畫並非硬性規定。若投資先進有更好的想法，例如興建星級飯店、綜合商場或引進其他招商項目，只要符合開發條件，市府皆表示歡迎，希望能藉由投資人的創意，落實「嘉義特有」的都市更新政策。

市府將於1月28日在台北寒舍艾美酒店舉辦第二場招商說明會，邀請更多具投資意願的業者參與，共同推動嘉義市都市發展。

嘉義市政府「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，下午於嘉義市鈺通大飯店舉辦招商說明會。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，下午於嘉義市鈺通大飯店舉辦招商說明會。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府民族國小西側二期公辦都市更新招商案，下午於嘉義市鈺通大飯店舉辦招商說明會，顧問公司副總蘇崇明於會場說明。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府民族國小西側二期公辦都市更新招商案，下午於嘉義市鈺通大飯店舉辦招商說明會，顧問公司副總蘇崇明於會場說明。記者李宗祐／攝影
嘉市最大都更案揭序幕，民族國小西側二期招商金額估50億。記者李宗祐／攝影
嘉市最大都更案揭序幕，民族國小西側二期招商金額估50億。記者李宗祐／攝影
黃敏惠力推二期公辦都更，整合公部門土地打造宜居嘉義市。記者李宗祐／攝影
黃敏惠力推二期公辦都更，整合公部門土地打造宜居嘉義市。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，下午舉辦招商說明會。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，下午舉辦招商說明會。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，今天下午舉辦招商說明會。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，今天下午舉辦招商說明會。記者李宗祐／攝影

嘉義 都市更新 社會住宅 國產署

