雲林朝天宮送每人1件LED背心 3500名學生騎車通學安全升級
雲林縣府普查全縣騎自行車上學的國高中小學生共約3500人，為加強騎車通學安全，繼為學生單車加裝前後燈之後，今天再攜手北港朝天宮添購5千件會閃亮的高光度LED反光背心，發送給所有騎車學生，安全再升級。
經調查全縣高中有278人，國中2825人，國小397人，騎單車上下學，雲林縣府今天於北港南陽國小啟動「守護小騎士交通安全」行動，縣長張麗善、副議長也是朝天宮董事長蔡咏鍀、議員黃文祥、議員蔡孟真、北港鎮長蕭美文、北港鎮代會主席黃美蘭、縣府教育處長邱孝文等人，為單車小騎士穿上LED反光背心。
張麗善說，前兩年發生一名國中生單車放學返家途中，天色昏暗被車子追撞的憾事，尤其冬季天色暗得快，更需要周全的安全防護，感謝朝天宮為保護學生共付心力，特贊助購買5千件LED反光背心，不僅有閃爍的LED燈，高光度反光片可在距離很遠之處就可提醒駕駛小心，安全更有保障。
蔡咏鍀說，希望學生穿上媽祖加持的LED反光背心，感受與媽祖同行，一路保祐平安到家。北港鎮蕭美文也感謝朝天宮的貼心，更感謝縣府支持公所所提包含南陽國小、北港國中通學廊道計畫，讓學生通行更安全。
「看得見、才安全」教育處長邱孝文表示，反光背心將發給全縣3500名騎車的國高中生，期待家長也能督促孩子上下學務必落實穿戴，縣府也將聘任縣內退休校長，深入校園協助推動交通安全，攜手建構更安全的學習環境和平安回家的路。
