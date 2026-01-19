南市今年爆發首例禽流感 動保處緊急撲殺逾萬隻

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市後壁養雞場爆發禽流感， 動保處緊急撲殺逾萬隻。記者謝進盛／翻攝
台南市後壁一處養雞場爆發禽流感，農業局動保處今緊急撲殺逾萬隻，也是南市今年首件禽流感，動保處表示，進入禽流感好發期，呼籲業者強化防疫作業。

禽流感好發期通常是秋冬至春季，資料顯示，11月到隔年3月因氣溫下降時利於病毒存活，且候鳥南遷容易傳播病毒，導致家禽抵抗力下降，南市動保處本月15日接獲後壁區某養雞場通報場內蛋雞有異常死亡，當天立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗。

經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處立即今天完成撲殺1萬0836隻蛋中雞，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處表示，已積極強化各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內6場禽場採樣監測，1至3公里內47場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低。

動保處表示，現為候(野)鳥北返季節，國內禽流感案例零星發生，今年迄今全台共發生6例禽流感案例，後壁這起禽流感也是南市首例，顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，動保處呼籲養禽業者，務必要提高警覺加強防疫工作，嚴格人車管制。

如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即通報動保處（06）6323039轉分機1100，切勿隱匿疫情，避免疫情擴散蔓延。

