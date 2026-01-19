雲林元長「愛樂狂響館」開館 80年前農民中、西樂風華再現

元長鄉「元長樂團」、「大漢閣南管社」成立於1940年，兩支老樂團展現中西樂豐富音樂文化，透過議員林文彬牽線，縣府以元長國中閒置教室改建為雲林第1座「愛樂狂響館」，今天揭牌啟用，多位8旬南管和西樂樂師感動萬分地說，館舍將為地方留下音樂史留下深刻印記，美麗旋律永傳於後。

81歲的元長樂團執行長李改等老團員，在愛樂館內看到一張張他們出團的風華照片，不禁憶起當年從團練到表演的辛苦歷程，眼角泛淚卻充滿喜悅。他說，元長樂團成立於1948年，團員全是「作田人」，白天耕作晚上團練，大家不懂音樂更沒碰過樂器，從吹衛生紙上壁和臉盆水起波紋，練習中氣，氣足才可吹樂器。

他說，當年北港樂團的樂師曾來教導，團員約20人全是農人被稱是「庄腳人樂團」，靠著團員對音樂的熱愛和一身熱情，樂團愈吹愈有名，名聲響透雲嘉南，屢屢受邀廟會慶典演出，後因經費面臨解散，幸獲愛樂人重組，迄今仍有20多名團員，延續了地方音樂。

大漢閣南管社團員蘇俊雄也指出，大漢閣前身為「元長閣」起初僅十多名團員，農忙之餘「弄歌作曲」，光復後改名為大漢閣，早年節慶中優雅南管不可或缺，後來式微近50年，所幸地方對大漢閣念念不忘，陸續在社區、學校開班授課，才讓香火延傳。

今天「愛樂狂響館」在元長國中開幕，兩支樂團數十名樂手到場演出，元長國中學生南管社也和老樂團「老少合嗚」，優揚曲音傳滿校園，令人陶醉。

縣長張麗善感謝議員林文彬的牽線，各界文史工作者提供珍貴資料，讓愛樂狂響館館順利開館，成為雲林推廣在地音樂的基地；林文彬表示，兩樂團80年周年慶，開館讓元長的音樂文化延續並發光發熱，就是最好的團慶大禮。