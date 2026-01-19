台南新營波光節歌唱比賽將登場 獎品總價值逾百萬元

台南市新營區公所與台南市青少年休閒活動推展協會辦理新營波光節歌唱比賽，下月21日將登場，11天活動中天天抽液晶電視，提供逾1200獎項、總價值逾百萬元，預估將吸引大批遊客湧入。

「波光節好聲音歌唱比賽」今年邁入第三年，台南市議員蔡育輝服務處今開記者會說明活動內容，蔡育輝指出，活動場地所在新營天鵝湖，不只擁有300多年歷史的古水利埤塘，現在更是國家級重要濕地，市府2024年將「月津港燈節」延伸至天鵝湖，推出「新營波光節」，結合多彩炫麗燈光，成為綻放瀲灩的湖景波光，搭配噴泉水花和燈光倒影，「新營波光節」創造出天鵝湖新生命，也為第一屆新營波光節奪得2024年美國謬思設計大獎。

今年波光節邁入第三屆，2月21日至3月7日，活動為期11天，從傍晚5點至晚間9點半，每天安排歌唱比賽、舞蹈表演，入圍者頒發獎盃，第一名可獲得5000元，第二、三名分別3000元、2000元、第四、五名各1000元。