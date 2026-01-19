聽新聞
嘉縣竹崎玉山岩建廟150年 600隻平安蜂助學傳遞教育關懷
嘉義縣竹崎鄉白杞寮玉山岩今年適逢建廟150年，傳承近二百年的「玉山岩白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境將於3月7日、8日登場。嘉義縣白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會配合周年慶，特別製作背有觀音佛祖香火的600隻「白杞寮平安蜂布偶」，致贈內埔地區3所學校學童並開放認購作為助學金，讓宗教信仰結合文化傳承與教育關懷。
鄉長曾亮哲表示，遶境活動於2020年登錄為嘉義縣無形文化資產，是地方共同生活記憶的重要象徵，也承載世代信仰與文化情感。今年透過平安蜂助學行動，讓傳統民俗走進校園，深化年輕世代對家鄉文化的認識。
玉山岩於1876年創建，長年庇佑內埔地區五村十三庄，見證地方發展歷程，是居民重要的信仰中心。今年迎來150周年，協會以耆老流傳百年的「黃蜂出巢、賢人輩出」傳說為發想，設計平安蜂布偶，象徵平安守護與人才輩出。
協會理事長曾春築說，希望透過溫暖可親的平安蜂，促進學童對土地與信仰的認同，讓文化不只停留在儀式，更成為生活的一部分。活動也結合感恩卡，鼓勵學生寫下感謝的人與想說的話，在傳遞祝福中認識家鄉文化。
策畫志工江武忠表示，600隻平安蜂認購共募得18萬元，將全數捐贈給內埔國小、桃源國小及昇平國中，作為鼓勵學童向學的經費，只要在學業、技能或行為表現上有進步，即可經教師評估後發放鼓勵金。
今年平安遶境2日全程約46公里，行經內埔、昇平、桃源、塘興、白杞等聚落，並結合「香路越野馬拉松」，邀請民眾以全程、半程或自由隨行方式參與。3月6日至8日同步舉辦白杞寮文化祭，設有市集與表演，為建廟150周年掀起熱鬧序幕。
