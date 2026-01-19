快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

串聯嘉縣中埔與台南白河的禮成橋今啟動改建 兼強化抗洪韌性

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉禮成橋啟動改建，嘉義縣長翁章梁等人持鏟動土。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉禮成橋啟動改建，嘉義縣長翁章梁等人持鏟動土。圖／嘉義縣政府提供

嘉義中埔鄉通往台南市白河地區重要橋梁禮成橋今天啟動改建，總經費1900萬元，由嘉邑行善團出資1500萬元、嘉義縣政府負擔400萬元。縣長翁章梁表示，近年多起橋梁事故讓社會更重視橋梁安全，感謝嘉邑行善團長年協助，讓用路人能安心通行。

中埔鄉三層村禮成橋1972年完工，服務至今54年，橋體老舊且橋面狹窄，通洪能力不足，亟需改善。縣府規畫設計改建工程，因經費有限，經與嘉邑行善團協調，由行善團協助發包及施作主體工程，促成工程順利推動。

原橋長度25公尺、淨寬僅4.3公尺，為雙孔RCT型橋梁，長期影響通洪效率。此次改建特別採無落墩橋型，使用單跨預力橋梁設計，減少河道阻礙，提升通洪能力，同時降低沖刷及漂流物堆積風險。完工後橋長將提升至35公尺，橋寬擴增為8公尺，規畫雙向各一車道，改善會車困難問題，提升通行安全與效率。

翁章梁說，近年台灣因天災與老化因素，發生多起橋梁斷裂及倒塌事故，包括花蓮復光鄉馬太安橋、2022年台東地震造成高寮大橋倒塌及2019年南方澳大橋斷裂事件，政府機關與地方更加重視橋梁更新與維護。此次禮成橋改建，除主體工程由嘉邑行善團協助，縣府也負責鋼便橋施作與整體工程、便橋的設計監造，確保施工期間居民出入不中斷。

嘉義縣政府自2013年起自籌經費辦理橋梁檢測及維護，2016年起陸續與嘉邑行善團合作，由政府單位負責設計、行善團出資改建。近年完工橋梁包括竹崎「鄉村橋」、中埔「龍門橋」、民雄「中央橋」，近期急需改善的還有水上「龍德橋」、梅山「深坑2號橋」、「水底寮橋」，均仰賴行善團鼎力相助。

立委蔡易餘表示，嘉邑行善團長年造橋鋪路，將善款回饋地方，造福無數鄉親。縣府也說，嘉邑行善團迄今已協助嘉義縣完成350多座橋梁改建，經費來自全國善心人士，對所有投入工程的善心人士與志工朋友表達感謝。

日前丹娜絲颱風重創嘉義，嘉邑行善團由理事長鄭秀玉為代表，協助縣府投入救災，送餐至義竹鄉、竹崎鄉、中埔鄉、水上鄉及鹿草鄉，並捐贈1000萬元支援災後復原，展現長期深耕地方的行動力。

今天動土典禮，由翁章梁、立委蔡易餘、中埔鄉長李碧雲、嘉邑行善團理事長鄭秀玉、台南市副市長姜淋煌、建設處長郭良江等人持鏟動土，焚香獻花，祝禱工程如期如質完工。

連結嘉義縣中埔與台南市白河要道禮成橋將拓寬為雙向車道，強化抗洪韌性。圖／嘉義縣政府提供
連結嘉義縣中埔與台南市白河要道禮成橋將拓寬為雙向車道，強化抗洪韌性。圖／嘉義縣政府提供
禮成橋啟動改建，嘉邑行善團助力1500萬元，縣長翁章梁等人祝禱工程如期完工。圖／嘉義縣政府提供
禮成橋啟動改建，嘉邑行善團助力1500萬元，縣長翁章梁等人祝禱工程如期完工。圖／嘉義縣政府提供

橋梁 嘉邑行善團 嘉義 中埔 翁章梁

延伸閱讀

禮成橋連結嘉義中埔、台南白河 嘉邑行善團出資改建

大嘉義創新創業協會長交接 「義賣瓜子」捐贈復康巴士

嘉義縣補助營養午餐免費 公立高中、國中小逾2萬生受惠

蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

相關新聞

北港巷弄百年小廟鎮安宮 隱藏許多國寶大師鉅作今開工修繕

縣定古蹟北港鎮安宮光緒十一年（1885年）建廟，廟體不大卻隱藏著許多珍貴的文物建築，屋脊剪粘壁畫泥塑出自兩位已故國寶級大...

嘉縣竹崎玉山岩建廟150年 600隻平安蜂助學傳遞教育關懷

嘉義縣竹崎鄉白杞寮玉山岩今年適逢建廟150年，傳承近二百年的「玉山岩白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境將於3月7日、8日登場。...

台南新營波光節歌唱比賽將登場 獎品總價值逾百萬元

台南市新營區公所與台南市青少年休閒活動推展協會辦理新營波光節歌唱比賽，下月21日將登場，11天活動中天天抽液晶電視，提供...

串聯嘉縣中埔與台南白河的禮成橋今啟動改建 兼強化抗洪韌性

嘉義縣中埔鄉通往台南市白河地區重要橋梁禮成橋今天啟動改建，總經費1900萬元，由嘉邑行善團出資1500萬元、嘉義縣政府負...

臺南「武東好室」社宅動土 118年完工再添193戶

由國家住宅及都市更新中心興辦的「武東好室」社會住宅於19日舉辦動土典禮，預計於118年完工，可為臺南市再提供193戶社會住宅。 臺南市長黃偉哲表示，「武東好室」是中央在臺南市歸仁區動土的第2處社會住

年關近 南市府籲工廠月底前完成危險物品及選定化學物質申報

距離春節不到一個月，南市府經發局呼籲工廠須於1月底前完成危險物品及選定化學物質申報，如違反申報義務，罰鍰上限將提高至50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。