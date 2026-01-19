串聯嘉縣中埔與台南白河的禮成橋今啟動改建 兼強化抗洪韌性

嘉義縣中埔鄉通往台南市白河地區重要橋梁禮成橋今天啟動改建，總經費1900萬元，由嘉邑行善團出資1500萬元、嘉義縣政府負擔400萬元。縣長翁章梁表示，近年多起橋梁事故讓社會更重視橋梁安全，感謝嘉邑行善團長年協助，讓用路人能安心通行。

中埔鄉三層村禮成橋1972年完工，服務至今54年，橋體老舊且橋面狹窄，通洪能力不足，亟需改善。縣府規畫設計改建工程，因經費有限，經與嘉邑行善團協調，由行善團協助發包及施作主體工程，促成工程順利推動。

原橋長度25公尺、淨寬僅4.3公尺，為雙孔RCT型橋梁，長期影響通洪效率。此次改建特別採無落墩橋型，使用單跨預力橋梁設計，減少河道阻礙，提升通洪能力，同時降低沖刷及漂流物堆積風險。完工後橋長將提升至35公尺，橋寬擴增為8公尺，規畫雙向各一車道，改善會車困難問題，提升通行安全與效率。

翁章梁說，近年台灣因天災與老化因素，發生多起橋梁斷裂及倒塌事故，包括花蓮復光鄉馬太安橋、2022年台東地震造成高寮大橋倒塌及2019年南方澳大橋斷裂事件，政府機關與地方更加重視橋梁更新與維護。此次禮成橋改建，除主體工程由嘉邑行善團協助，縣府也負責鋼便橋施作與整體工程、便橋的設計監造，確保施工期間居民出入不中斷。

嘉義縣政府自2013年起自籌經費辦理橋梁檢測及維護，2016年起陸續與嘉邑行善團合作，由政府單位負責設計、行善團出資改建。近年完工橋梁包括竹崎「鄉村橋」、中埔「龍門橋」、民雄「中央橋」，近期急需改善的還有水上「龍德橋」、梅山「深坑2號橋」、「水底寮橋」，均仰賴行善團鼎力相助。

立委蔡易餘表示，嘉邑行善團長年造橋鋪路，將善款回饋地方，造福無數鄉親。縣府也說，嘉邑行善團迄今已協助嘉義縣完成350多座橋梁改建，經費來自全國善心人士，對所有投入工程的善心人士與志工朋友表達感謝。

日前丹娜絲颱風重創嘉義，嘉邑行善團由理事長鄭秀玉為代表，協助縣府投入救災，送餐至義竹鄉、竹崎鄉、中埔鄉、水上鄉及鹿草鄉，並捐贈1000萬元支援災後復原，展現長期深耕地方的行動力。