快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

禮成橋連結嘉義中埔、台南白河 嘉邑行善團出資改建

中央社／ 嘉義縣19日電

嘉義縣中埔鄉三層村嘉182線禮成橋，是通往台南市白河區重要聯絡橋梁；逾半世紀橋體急須改善，縣府經費有限，嘉邑行善團出資助改建，今天動工，估半年後完工通車。

禮成橋民國61年完工，至今54年，橋體老舊待改善，由嘉義縣政府規劃設計改建工程，嘉邑行善團協調執行發包及施作主體工程，總經費約新台幣1900萬元（行善團1500萬元、縣府400萬元）；今天舉行動土典禮，縣長翁章梁與民進黨立委蔡易餘、台南市副市長姜淋煌等人出席，祝禱工程順利。

嘉義縣建設處告訴中央社記者，原本禮成橋長度25公尺、淨寬只有4.3公尺，雙孔RCT型橋梁阻礙通洪，為提升新建橋梁抗洪韌性，特別使用無落墩橋型，採單跨預力橋梁設計，減少河道阻礙、提升通洪效率，並降低沖刷及漂流物堆積風險；未來完工後橋梁長度35公尺，寬度也由原單向車道改為8公尺雙向各一車道，提升會車安全及效率。

翁章梁致詞說，近年台灣因天災及維護問題發生幾次橋梁斷裂及倒塌事故，如近期花蓮復光鄉馬太鞍溪橋、111年台東地震造成高寮大橋倒塌與108年南方澳大橋斷裂等，政府機關及地方民眾更加重視橋梁更新及維護，感謝嘉邑行善團及所有善心人士支持，讓所有用路人安心行駛。

翁章梁說，105年起縣府陸續與嘉邑行善團合作，由政府單位設計、嘉邑行善團出資改建，如上個月完工謝土的竹崎鄉村橋、中埔龍門橋、民雄中央橋等，以及近期急需改善包含水上龍德橋、梅山深坑2號橋、水底寮橋等，均仰賴嘉邑行善團鼎力相助。

建設處指出，禮成橋施作期間為不影響進出，另由縣府負責鋼便橋施作。嘉邑行善團迄今已協助嘉義縣完成350多座橋梁改建。

橋梁 嘉邑行善團 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

大嘉義創新創業協會長交接 「義賣瓜子」捐贈復康巴士

嘉義縣推觀光產業輔導 協助4家民宿升級打造親子主題房

嘉義縣補助營養午餐免費 公立高中、國中小逾2萬生受惠

蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

相關新聞

北港巷弄百年小廟鎮安宮 隱藏許多國寶大師鉅作今開工修繕

縣定古蹟北港鎮安宮光緒十一年（1885年）建廟，廟體不大卻隱藏著許多珍貴的文物建築，屋脊剪粘壁畫泥塑出自兩位已故國寶級大...

嘉縣竹崎玉山岩建廟150年 600隻平安蜂助學傳遞教育關懷

嘉義縣竹崎鄉白杞寮玉山岩今年適逢建廟150年，傳承近二百年的「玉山岩白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境將於3月7日、8日登場。...

台南新營波光節歌唱比賽將登場 獎品總價值逾百萬元

台南市新營區公所與台南市青少年休閒活動推展協會辦理新營波光節歌唱比賽，下月21日將登場，11天活動中天天抽液晶電視，提供...

串聯嘉縣中埔與台南白河的禮成橋今啟動改建 兼強化抗洪韌性

嘉義縣中埔鄉通往台南市白河地區重要橋梁禮成橋今天啟動改建，總經費1900萬元，由嘉邑行善團出資1500萬元、嘉義縣政府負...

臺南「武東好室」社宅動土 118年完工再添193戶

由國家住宅及都市更新中心興辦的「武東好室」社會住宅於19日舉辦動土典禮，預計於118年完工，可為臺南市再提供193戶社會住宅。 臺南市長黃偉哲表示，「武東好室」是中央在臺南市歸仁區動土的第2處社會住

年關近 南市府籲工廠月底前完成危險物品及選定化學物質申報

距離春節不到一個月，南市府經發局呼籲工廠須於1月底前完成危險物品及選定化學物質申報，如違反申報義務，罰鍰上限將提高至50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。