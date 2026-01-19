聽新聞
0:00 / 0:00
北港巷弄百年小廟鎮安宮 隱藏許多國寶大師鉅作今開工修繕
縣定古蹟北港鎮安宮光緒十一年（1885年）建廟，廟體不大卻隱藏著許多珍貴的文物建築，屋脊剪粘壁畫泥塑出自兩位已故國寶級大師江清露及陳壽彝畫師的大作，是座小而美的巷弄古廟，歷經地震、風災廟體毀損失修遇雨漏水，爭取兩千多萬元整修，今天由縣長張麗善主持開工典禮，預定明年4月完工。
北港鎮安宮主祀楊府七王爺、丁府八千歲、馬府千歲，位於北港的一條小巷內占地僅約10餘坪，古稱「七仔爺館」，建廟已逾140年，主任委員林信在指出，鎮安宮歷經地震、風災廟體毀損，70年前曾大規模整修，之後就未再修繕，遇雨漏水，廟內諸多珍貴的文物建築受損，感謝中央和地方協助終得動工整修。
今天動工典禮由雲林縣長張麗善主持，立委張嘉郡、丁學忠、雲林縣副議長蔡咏鍀、議員蔡孟真、黃文祥、縣府文觀處長謝明璇、鎮安宮主委林信在等人出席，手持金錘敲動牆樑，並由縣長貼封條正式開工。
張麗善表示，鎮安宮雖小但珍寶俱全，1951年大整修後年久失修，牆面屋脊皆已斑剝損壞，珍貴的大師鉅作壁畫、剪粘的保存面臨嚴峻考驗，獲文化部1600萬元，縣府530多萬，廟方自籌95萬元，共以2240萬元整修。
林信在說，鎮安宮廟體小，但廟內有國寶大師江清露施作的八仙、入口龍虎邊泥作及屋頂剪粘，也有陳壽彝彩繪6面壁畫和門神，還有北港薪傳藝師葉金池也繪製入口壁畫，工藝大師許哲彥也曾進行八仙作品整修，小廟卻匯集許多名家大師的精湛作品，彌足珍貴，2017年獲列縣定古蹟。
謝明璇表示，將以特殊工法修復大師的作品，也會修護牆樑結構及通風排水，確保古廟安全及文化延續，工程以最小干預、具可逆性、原貌保存、具有時代辨識性等文資修復原則進行，力求重現古蹟風貌及歷史特色，讓古廟文化獲得延傳，修繕工程預計明年4月完工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言