北港巷弄百年小廟鎮安宮 隱藏許多國寶大師鉅作今開工修繕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港鎮光明路小巷弄內的鎮安宮為縣定古蹟，廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影
北港鎮光明路小巷弄內的鎮安宮為縣定古蹟，廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影

縣定古蹟北港鎮安宮光緒十一年（1885年）建廟，廟體不大卻隱藏著許多珍貴的文物建築，屋脊剪粘壁畫泥塑出自兩位已故國寶級大師江清露及陳壽彝畫師的大作，是座小而美的巷弄古廟，歷經地震、風災廟體毀損失修遇雨漏水，爭取兩千多萬元整修，今天由縣長張麗善主持開工典禮，預定明年4月完工。

北港鎮安宮主祀楊府七王爺、丁府八千歲、馬府千歲，位於北港的一條小巷內占地僅約10餘坪，古稱「七仔爺館」，建廟已逾140年，主任委員林信在指出，鎮安宮歷經地震、風災廟體毀損，70年前曾大規模整修，之後就未再修繕，遇雨漏水，廟內諸多珍貴的文物建築受損，感謝中央和地方協助終得動工整修。

今天動工典禮由雲林縣長張麗善主持，立委張嘉郡、丁學忠、雲林縣副議長蔡咏鍀、議員蔡孟真、黃文祥、縣府文觀處長謝明璇、鎮安宮主委林信在等人出席，手持金錘敲動牆樑，並由縣長貼封條正式開工。

張麗善表示，鎮安宮雖小但珍寶俱全，1951年大整修後年久失修，牆面屋脊皆已斑剝損壞，珍貴的大師鉅作壁畫、剪粘的保存面臨嚴峻考驗，獲文化部1600萬元，縣府530多萬，廟方自籌95萬元，共以2240萬元整修。

林信在說，鎮安宮廟體小，但廟內有國寶大師江清露施作的八仙、入口龍虎邊泥作及屋頂剪粘，也有陳壽彝彩繪6面壁畫和門神，還有北港薪傳藝師葉金池也繪製入口壁畫，工藝大師許哲彥也曾進行八仙作品整修，小廟卻匯集許多名家大師的精湛作品，彌足珍貴，2017年獲列縣定古蹟。

謝明璇表示，將以特殊工法修復大師的作品，也會修護牆樑結構及通風排水，確保古廟安全及文化延續，工程以最小干預、具可逆性、原貌保存、具有時代辨識性等文資修復原則進行，力求重現古蹟風貌及歷史特色，讓古廟文化獲得延傳，修繕工程預計明年4月完工。

北港鎮鎮安宮廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影
北港鎮鎮安宮廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影
北港鎮光明路小巷弄內的鎮安宮，廟體雖小僅約十多坪，卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影
北港鎮光明路小巷弄內的鎮安宮，廟體雖小僅約十多坪，卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影
北港鎮安宮廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，牆面泥塑和屋脊剪粘出自已故國寶大師江清露之手。記者蔡維斌／攝影
北港鎮安宮廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，牆面泥塑和屋脊剪粘出自已故國寶大師江清露之手。記者蔡維斌／攝影
北港鎮光明路小巷弄內的鎮安宮為縣定古蹟，廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影
北港鎮光明路小巷弄內的鎮安宮為縣定古蹟，廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影
北港鎮百年古廟鎮安宮為縣定古蹟，廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影
北港鎮百年古廟鎮安宮為縣定古蹟，廟體雖小卻擁有許多國寶級大師的鉅作，今天動工修繕，讓百年古廟恢復原有風貌。記者蔡維斌／攝影
鎮安宮門神出自已故國寶彩繪大師陳壽彝之手。記者蔡維斌／攝影
鎮安宮門神出自已故國寶彩繪大師陳壽彝之手。記者蔡維斌／攝影

