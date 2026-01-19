快訊

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

聽新聞
0:00 / 0:00

年關近 南市府籲工廠月底前完成危險物品及選定化學物質申報

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市經發局設有專人進行現場查廠，訪視並輔導業者完成危險物品申報。記者謝進盛／翻攝
南市經發局設有專人進行現場查廠，訪視並輔導業者完成危險物品申報。記者謝進盛／翻攝

距離春節不到一個月，南市府經發局呼籲工廠須於1月底前完成危險物品及選定化學物質申報，如違反申報義務，罰鍰上限將提高至500萬元。

經發局長張婷媛今在民治市政中心針對工廠危險物品及選定化學物質申報舉行記者會，呼籲工廠製造、使用或存放危險物品達管制量以上者，須於今年1月底前，依「工廠危險物品申報辦法」及「工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法」規定，完成工廠危險物品申報。

她指出，經濟部已修法，新增危險物品動態申報及提高公共意外責任險保額至7200萬元，如違反申報義務，罰鍰上限亦提高至500萬元。

張婷媛表示，去年委由嘉南藥理大學職業安全衛生系教授及工礦安全衛生技師公會等專家學者組成輔導團隊，入廠實施工廠危險物品訪視輔導，協助廠商補足自主檢核之缺漏；並針對其他縣市所發生的有關工廠危險物品所造成的重大職安危害事件，由本局邀集本府消防局派員前往關鍵生產工廠進行聯合查訪。截至114年底，全市已有逾500家工廠完成線上自主申報。

此外，依經濟部公告「選定化學物質」規定，使用可能流入食品的化學品工廠，也須遵循經濟部辦理及督導生產選定化學物質工廠申報調查作業程序，進行流向申報。經發局設有專人進行網路審核及註記並每年現場查核至少1次。

相關訊息可至「台南市政府經發局網站－文件下載區－工業行政科－工廠危險物品申報暨投保公共意外責任險申報專區」查詢，或來電經發局工業行政科(06)2991111轉分機8241洽林先生。

經發局長張婷媛（中）針對工廠危險物品及選定化學物質申報舉行記者會，呼籲工廠須於1月底前完成危險物品及選定化學物質申報。記者謝進盛／翻攝
經發局長張婷媛（中）針對工廠危險物品及選定化學物質申報舉行記者會，呼籲工廠須於1月底前完成危險物品及選定化學物質申報。記者謝進盛／翻攝

公共 職業安全 台南 春節

延伸閱讀

建舜電攻AI高速線材 毛利率優於消費性產品

大江生醫開拓長壽經濟 全年業績上攻80億

彰化擴大隨袋徵收適用對象 小型工廠、攤商夜市納入收費

台中合法工廠擴廠拚經濟！特定農業區已核定27家、引資近200億元

相關新聞

北港巷弄百年小廟鎮安宮 隱藏許多國寶大師鉅作今開工修繕

縣定古蹟北港鎮安宮光緒十一年（1885年）建廟，廟體不大卻隱藏著許多珍貴的文物建築，屋脊剪粘壁畫泥塑出自兩位已故國寶級大...

年關近 南市府籲工廠月底前完成危險物品及選定化學物質申報

距離春節不到一個月，南市府經發局呼籲工廠須於1月底前完成危險物品及選定化學物質申報，如違反申報義務，罰鍰上限將提高至50...

台南新寮鎮安宮遶境傳插曲 環保局開罰、廟方允諾檢討改進

台南市安南區新寮鎮安宮昨晚舉辦「開基二媽重光陞座暨會香遶境大典」，市府雖事前完成跨局處協調，並多次提醒廟方應配合宗教優質...

溪北糖鐵五分車 陳亭妃爭取打造「親子科技互動城堡」

立委陳亭妃推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，打造親子科技互動城堡，今邀交通部等部會跨部門協調，針對關鍵節點逐一盤點，爭...

5000盞彩繪燈籠將點亮 西螺媽祖燈會規模再創新高

雲林縣西螺福興宮每年舉辦「西螺媽祖迎春燈會」，邀集鄰近學校學生彩繪燈籠並舉辦比賽，並懸掛於西螺街上，今年擴大規模，集結近...

西拉雅新吉祥物「灰熊熊 Mud Bear」療癒亮相

拚觀光，西拉雅國家風景區管理處推出全新吉祥物「灰熊熊 Mud Bear」，官田遊客中心即日起更將販售一系列灰熊熊限定周邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。