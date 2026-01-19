雲林縣定古蹟北港鎮安宮修復 力求恢復原有風貌

快訊

中央社／ 雲林縣19日電

雲林縣縣定古蹟北港鎮安宮匯集江清露等匠師之作，但因地震、屋面滲水等因素，使珍貴的壁畫及剪黏作品保存面臨嚴峻考驗，今天舉行修復工程開工典禮，預計工期為480日曆天。

雲林縣文化觀光處今天舉行修復工程開工典禮，國民黨立委張嘉郡、丁學忠和雲林縣長張麗善等人出席，並由規劃設計者黃毅誠建築師帶領眾人一同了解鎮安宮的價值與工程願景。

張麗善說，鎮安宮整建至今已逾60年，廟體歷經歲月及地震、風災等災害，牆面結構及屋面皆有所損傷，甚至因屋面滲水與壁體潮氣，使珍貴的壁畫及剪黏作品的保存面臨嚴峻的考驗。

經過廟方多方奔走及文觀處積極向中央爭取經費，中央補助款、廟方自籌款再加上雲林縣政府挹注配合款，總計畫經費共計新台幣2240萬9505元，預計工期為480日曆天。

文觀處表示，北港鎮安宮建築物本體由三道磚牆與擱檁式屋頂構成，由師傅江清露操刀，施作八仙、入口龍虎邊泥作與上方屋脊泥作及石雕；後又延請畫師陳壽彝重繪廟內六面壁畫畫作與入口門神；另委託北港著名工藝師葉金池繪製入口壁畫。

文觀處說明，整建工程將以「最小干預、具可逆性、原貌保存、具有時代辨識性」的文化資產修復原則，施工過程中將結合傳統工法與適當現代技術，針對屋面、牆體進行整修，以確保結構安全無虞，同時解決廟體滲漏水問題。廟宇內珍貴的彩繪、泥塑、剪黏等珍貴藝術亦將由專業修復師及匠師進行修復，力求恢復古蹟原有風貌與歷史特色。

壁畫 雲林 建築師

