台南新寮鎮安宮遶境傳插曲 環保局開罰、廟方允諾檢討改進

台南市安南區新寮鎮安宮昨晚舉辦「開基二媽重光陞座暨會香遶境大典」，市府雖事前完成跨局處協調，並多次提醒廟方應配合宗教優質化政策，然而活動期間仍出現違規情形，且甚至有民眾遭煙火波及受傷，環保局當場蒐證並開出1張罰單，裁罰6000元，引發關注。

南市府指出，早在活動前已由安南區公所召集民政、警消、環保、交通等單位與廟方召開協調會，並要求依法申請路權並落實噪音與安全管制，昨晚活動當下也派聯合稽查小組進駐，期間更多次口頭勸導，也受理7件民眾陳情，相關意見即時轉達廟方改善。

廟方今凌晨12點多完成入火安座儀式，不過現場信徒眾多且相當熱情，煙火、炮竹聲不絕於耳，過程中甚至有民眾不慎遭煙火砸傷，所幸經緊急處置後並無大礙，廟方人員今上午也趕緊派員前往關懷。

南市府強調，宗教活動須建立在法規與公共安全基礎上，未來將持續強化稽查與管理，確保信仰自由不影響市民生活品質。

新寮鎮安宮也說明，昨晚現場配置多名警察、義警及義消人員，不料在煙火施放期間，一名在廟旁觀賞煙火的民眾，遭空中掉落約一元硬幣大小的硬物砸中頭部受傷，對此廟方也深感遺憾與關切。

廟方表示，針對後續將全力協助家屬辦理醫療費用等相關理賠事宜，廟方也會全面檢討活動安全規畫，在未來慶典活動中，將加強煙火施放區域的清理與範圍管制，並在觀賞區設置更明確的安全警示與防護建議，以降低風險，避免類似意外再次發生。