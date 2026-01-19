快訊

巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

溪北糖鐵五分車 陳亭妃爭取打造「親子科技互動城堡」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委陳亭妃（左二）推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，打造親子科技互動城堡，今邀交通部等部會跨部門協調，針對關鍵節點逐一盤點，爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規畫經費。記者謝進盛／翻攝
立委陳亭妃（左二）推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，打造親子科技互動城堡，今邀交通部等部會跨部門協調，針對關鍵節點逐一盤點，爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規畫經費。記者謝進盛／翻攝

立委陳亭妃推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，打造親子科技互動城堡，今邀交通部等部會跨部門協調，針對關鍵節點逐一盤點，爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規畫經費，讓溪北從「被經過的地方」，轉型為「值得停留、留下回憶的地方」。

立法院經濟委員會考察溪北糖鐵五分車創生計畫 &核心糖廠規劃親子科技互動體驗，今上午台糖新營糖廠舉行，國科會、農業部、文化部、經濟部國營事業管理司、交通部鐵道局、觀光署、南市政府、台糖公司等單位出席。

陳亭妃指出，糖鐵五分車不能僅停留在懷舊或單一觀光思維，關鍵在於「核心節點如何串連？如何帶動？」會中達成可行性評估計畫將由台南市政府執行，立法院經濟委員會也將南下考察進度，要求中央地方明確分工，避免關鍵環節卡關。

針對核心節點新營糖廠，陳亭妃在會中主張以「親子科技互動城堡」為規劃主軸，保留糖鐵文化與產業記憶，增加親子共融空間，讓孩子透過互動展示與教育體驗「看見AI、走進AI」，將科技體驗與糖鐵文化結合，讓歷史場域成為能學習、互動、反覆造訪的生活場景。

陳亭妃在會議中要求南市府兩周內針對提案進行修正，並將召開檢討會議討論協商後送出，期盼國發會及相關部會支持這項促進溪北發展的糖鐵計畫。

陳亭妃強調，溪北糖鐵五分車是串聯文化保存、產業轉型與區域發展的重要地方創生引擎，唯有核心糖廠成功轉型，整條路線才能真正帶動人流、產值與地方信心。她將持續透過立法院經濟委員會掌握進度、督促協調，加速前置作業。

糖鐵 陳亭妃 五分車 親子 交通部

延伸閱讀

【重磅快評】「德意志」破口讓林俊憲漏接陳亭妃電話？

陳亭妃擊敗林俊憲出線 謝龍介：賴總統黨內領導已現破口

林俊憲稱沒通知拜會 陳亭妃：並非約定時間 已在立院當面請益

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

相關新聞

台南新寮鎮安宮遶境傳插曲 環保局開罰、廟方允諾檢討改進

台南市安南區新寮鎮安宮昨晚舉辦「開基二媽重光陞座暨會香遶境大典」，市府雖事前完成跨局處協調，並多次提醒廟方應配合宗教優質...

5000盞彩繪燈籠將點亮 西螺媽祖燈會規模再創新高

雲林縣西螺福興宮每年舉辦「西螺媽祖迎春燈會」，邀集鄰近學校學生彩繪燈籠並舉辦比賽，並懸掛於西螺街上，今年擴大規模，集結近...

溪北糖鐵五分車 陳亭妃爭取打造「親子科技互動城堡」

立委陳亭妃推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，打造親子科技互動城堡，今邀交通部等部會跨部門協調，針對關鍵節點逐一盤點，爭...

西拉雅新吉祥物「灰熊熊 Mud Bear」療癒亮相

拚觀光，西拉雅國家風景區管理處推出全新吉祥物「灰熊熊 Mud Bear」，官田遊客中心即日起更將販售一系列灰熊熊限定周邊...

星期評論／台南免費營養午餐 要吃得美味安心

台南市營養午餐不排富免費預計9月上路，多數家長關注並非「免不免費」，而是孩子能否吃得營養、美味、安心；北部傳出團膳業者喊...

虎尾東區扶輪社攜手家樂福大方送 家扶戶開心辦年貨幸福帶回家

雲林縣虎尾東區扶輪社今天舉辦「社區扶輪日 Happy Go 迎春送暖快樂購」，由社長王慶樟和社友陪伴雲林家扶30戶受扶戶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。