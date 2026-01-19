溪北糖鐵五分車 陳亭妃爭取打造「親子科技互動城堡」

立委陳亭妃推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，打造親子科技互動城堡，今邀交通部等部會跨部門協調，針對關鍵節點逐一盤點，爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規畫經費，讓溪北從「被經過的地方」，轉型為「值得停留、留下回憶的地方」。

立法院經濟委員會考察溪北糖鐵五分車創生計畫 &核心糖廠規劃親子科技互動體驗，今上午台糖新營糖廠舉行，國科會、農業部、文化部、經濟部國營事業管理司、交通部鐵道局、觀光署、南市政府、台糖公司等單位出席。

陳亭妃指出，糖鐵五分車不能僅停留在懷舊或單一觀光思維，關鍵在於「核心節點如何串連？如何帶動？」會中達成可行性評估計畫將由台南市政府執行，立法院經濟委員會也將南下考察進度，要求中央地方明確分工，避免關鍵環節卡關。

針對核心節點新營糖廠，陳亭妃在會中主張以「親子科技互動城堡」為規劃主軸，保留糖鐵文化與產業記憶，增加親子共融空間，讓孩子透過互動展示與教育體驗「看見AI、走進AI」，將科技體驗與糖鐵文化結合，讓歷史場域成為能學習、互動、反覆造訪的生活場景。

陳亭妃在會議中要求南市府兩周內針對提案進行修正，並將召開檢討會議討論協商後送出，期盼國發會及相關部會支持這項促進溪北發展的糖鐵計畫。

陳亭妃強調，溪北糖鐵五分車是串聯文化保存、產業轉型與區域發展的重要地方創生引擎，唯有核心糖廠成功轉型，整條路線才能真正帶動人流、產值與地方信心。她將持續透過立法院經濟委員會掌握進度、督促協調，加速前置作業。