嘉義地檢署深入移民署宣導反賄選 重罰賄選最高處10年刑期

嘉義地檢署為守護2026年九合一選舉的公平性，積極走入社區進行法治宣導。觀護人張耀中17日在移民署嘉義縣服務站，向新住民及其家屬說明反賄選規範。張耀中表示，政府針對賄選採取「重罰重賞」原則，買票最高可處10年有期徒刑，而檢舉賄選最高可獲得500萬元獎金，呼籲民眾與其收賄受罰，不如勇敢檢舉賺獎金。

張耀中在現場列舉多種賄選手法，包含傳統現金買票、招待旅遊、發放高價物資或選舉賭盤誘惑。張耀中說明，不論是收受錢財、禮品或參加免費餐會，只要對方要求投票給特定對象或不投票，都涉及賄選。法律後果方面，買票者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；賣票者則觸犯刑法受賄罪，最高處3年有期徒刑並沒收不法所得。

針對檢舉獎金部分，張耀中解釋獎金發放採「起訴即領、判決確定領全額」原則，且對檢舉人身分絕對保密。若涉及縣市長候選人檢舉獎金最高500萬元、縣市議員200萬元、鄉鎮市長及村里長或樁腳則為50萬元。