5000盞彩繪燈籠將點亮 西螺媽祖燈會規模再創新高

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮每年舉辦「西螺媽祖迎春燈會」，邀集鄰近學校學生彩繪燈籠並舉辦比賽，並懸掛於西螺街上，今年擴大規模，集結近60所學校參與。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮每年舉辦「西螺媽祖迎春燈會」，邀集鄰近學校學生彩繪燈籠並舉辦比賽，並懸掛於西螺街上，今年擴大規模，集結近60所學校參與，預計懸掛近5千顆彩繪燈籠及裝置各式花燈，預計2月7日點燈，燈期至3月8日止。

「西螺媽祖迎春燈會」邁入第7年，西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年活動範疇廣納雲林西螺、二崙、崙背、莿桐、斗六，以及彰化二水、埤頭、溪州、竹塘等區域，近60所學校彩繪約5千顆「鼓仔燈」燈籠。

為深化文化札根，福興宮今年邀請4位藝壇人士組成評審團，包含甫獲國軍文藝金像獎銀獎的藝術家蘇慧棉、雲林文化藝術貢獻獎得主高惠芬、水墨光影名家湯嘉明，以及萍風藝術學會榮譽理事長許阿巧，為孩子們的創作燈籠評分。

蘇慧棉表示，孩子的作品充滿童真與對新年的真摯祝福。高惠芬特別稱讚國中組的表現令人驚艷，顯見藝術種子已在校園發芽；湯嘉明則點出，多件以「馬」為主題的作品，巧妙結合年節意象與太平媽文化，構圖與色彩運用堪稱佳作。

許阿巧表示，燈會成功凝聚地方認同感，讓藝術不再遙不可及，而是孩子們表達對家鄉情感的媒介。

福興宮表示，5千顆燈籠預計2月7日前懸掛於西螺延平老街、建興路及福興路上，連綿數公里的燈火將映照濁水溪畔，燈期至3月8日止。

