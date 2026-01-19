星期評論／台南免費營養午餐 要吃得美味安心

台南市營養午餐不排富免費預計9月上路，多數家長關注並非「免不免費」，而是孩子能否吃得營養、美味、安心；北部傳出團膳業者喊漲，南市公辦營養午餐占比94.18%、六都之最，教育局調查公辦的滿意度9成以上，若能全面建立公辦供應系統，比免費政策更能贏民心。

免費午餐政策並非無成本。依新版財政收支劃分法，中央不再補助弱勢學生午餐及「三章一Q」國產可溯源食材，南市府已自行編列近4億元作為支應，全面實施免費，估計每年還須再增加約12億元；市府強調將維持食材品質，包括國產可溯源食材、每月至少6次乳品供應，並透過三級品管、跨局處食安把關，加上78名專業營養師及穩定的廚工人力，確保餐點安全與營養均衡。

目前台南市275所國中小中，有259校採用公辦午餐，占比94.18%，僅剩16校仍由團膳業者供餐，包括建興、後甲、新東等大型學校，造成部分學校仍需依賴團膳的原因，多與校內無廚房設備或鄰近中央廚房量能不足有關。

中央廚房原本設計初衷是為解決偏鄉小校行政與人力負擔，降低成本，也提升整體供餐品質，如今中央廚房已成各校競相爭取的資源，家長普遍希望孩子能吃到熱騰騰午餐、學生則反映中央廚房菜色較佳；市府近期拍板在關廟國小建中央廚房，採「衛星廚房」模式，可支援歸仁、關廟區多所學校。

隨著免費政策上路，集中製作、分校配送的制度，更有助於食材採購、營養設計與衛生管理一致性，也讓成本及食安風險更可控。全市尚有約6％學生仍吃團膳，這最後一哩路將考驗市府落實學生健康的承諾，若能全面建立公辦午餐供應系統，不僅可維持餐點品質，也為台南長期打造穩定、安全、營養均衡的校園餐飲環境奠定基礎。