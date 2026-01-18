快訊

虎尾東區扶輪社攜手家樂福大方送 家扶戶開心辦年貨幸福帶回家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾東區扶輪社不僅提供採購金，社友更陪伴雲林家扶受扶戶採買，家樂福也加贈許多年貨物品，滿滿幸福帶回家好過年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾東區扶輪社今天舉辦「社區扶輪日 Happy Go 迎春送暖快樂購」，由社長王慶樟和社友陪伴雲林家扶30戶受扶戶、每戶3000元在家樂福虎尾店大採購，迎合年到來，家扶社工也變身為「吉祥馬」陪伴採買，讓受扶家庭輕鬆、安心選購所需物資。

王慶樟和40名社友一起幫忙推著購物車，陪著穿梭賣場，餅乾、年糕、瓜子、年菜、雞湯、魚翅羹，還有清潔劑、拖把抹布，每個人精挑細選，年節所需物品，吃用用的堆滿車，小朋友開心說，好像跟著馬車辦年貨，把馬車堆滿滿真好玩。

虎尾鎮長林嘉弘也來相伴，增添這場大採買樂趣，他代表感謝虎尾東區扶輪社12年不間斷，年年陪著家扶戶辦年貨，到今年剛好12生肖走一輪，可說是圓滿的開始。

除了3千元大採購，社長王慶樟、秘書黃品章及社區服務主委王冠文再加碼，加贈杏鮑菇丸子、杏鮑菇、鴻喜菇等養生食材。家樂福文教基金會也加送發財米、巧克力夾心酥、關廟麵、壺底油膏、衛生紙等民生物資，年貨一應俱全迎新年。

王慶樟表示，春節是闔家團圓的幸福時刻，此次與家樂福虎尾店跨界合作，讓受扶家庭在年節期間感受扶輪人滿滿的關懷，把一車車的喜氣和幸福帶回家全家團圓。

何媽媽今天帶著三個孩子開心採買，除了年貨，特別買了一台電暖爐，好讓全家過年圍爐團圓暖烘烘。雲林家扶中心主委陳燦勳感謝虎尾東區扶輪社12年不間斷，讓許多弱勢家庭新的一年，都能笑容滿滿，祝福大家馬年「幸福奔馳迎新年」。

虎尾東區扶輪社不僅提供採購金，社友更陪伴雲林家扶受扶戶採買，家樂福也加贈許多年貨物品，滿滿幸福帶回家好過年。記者蔡維斌／攝影
