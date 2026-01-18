台南做工行善團助弱勢修屋 完成第322戶個案

台南市勞工局整合各工會專業志工組成「做工行善團」，今天為官田區弱勢原住民長者完成在丹娜絲風災受損房屋修繕，成為做工行善團自102年12月運作以來第322戶完成案件。

台南市政府勞工局長王鑫基告訴中央社記者，官田區74歲卑南族陳姓婦人所住房屋在丹娜絲風災中受損，屋頂及廚房多處損壞，陳婦每月僅仰賴約新台幣4000多元中低收入老人生活津貼維生，無力負擔高額修繕費用。

王鑫基表示，做工行善團經場勘後展開修繕工程，先由泥水工會完成天花板拆除、屋瓦修繕與防水施作，電子機械加工工會完成水槽與排水工程，木工工會及電氣工會完成室內裝潢、電線配置及熱水器安裝等工程。

他說，今天由油漆工會進行牆壁粉刷美化，志工同心協力完成弱勢房屋修繕，成為做工行善團第322戶修繕完成案件。

王鑫基表示，做工行善團油漆工會志工今天兵分兩路，另一批人前往麻豆區為58歲譚姓男子修繕住家，譚男平日獨自照顧身心障礙弟弟，全家僅靠已過世父親的職業軍人遺眷半俸約2萬餘元維持家計，無力修繕房屋，經做工行善團志工協助，居住環境大為改善。

他說，台南市長黃偉哲提出「希望家園」施政願景，勞工局長期推動弱勢勞工房屋修繕服務，整合各工會專業志工力量，盼為家境困難市民築起遮風避雨港灣，感受社會溫暖。