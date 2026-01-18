快訊

雲林「工藝之都」開課雕花到剪粘 大師講堂走讀歷史收穫滿滿

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府與台灣公益CEO協會舉辦「傳統工藝體驗暨街角巷弄文化走讀」邀集5位北港傳統工藝大師授課，並到各歷史景點走謮。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府與台灣公益CEO協會舉辦「傳統工藝體驗暨街角巷弄文化走讀」邀集5位北港傳統工藝大師授課，並到各歷史景點走謮。記者蔡維斌／翻攝

雲林北港鎮有傳統工藝之都美譽，雲林縣府與台灣公益CEO協會今天舉辦「傳統工藝體驗暨街角巷弄文化走讀」，邀集5位北港傳統工藝、表演藝術保存者，將以連續5周免費由大師指導，讓民眾體驗鑿花、粧佛、紙糊、剪粘等工藝，深入認識「工藝之都」的文化底蘊。

雲林縣目前共有53位無形文化資產、技術保存者，其中北港鎮就有25位為最多，且含藝各種工藝領域，使北港被譽為「工藝之都」。

文觀處長謝明璇表示，為深化傳統工藝文化保存，讓民眾認識地方傳統工藝魅力，與台灣公益CEO協會連續4年舉辦傳統工藝體驗暨街角巷弄文化走讀，邀請5位北港傳統工藝師，涵蓋鑿花、粧佛、紙糊、剪粘等工藝，帶領民眾從實作與走讀中，深入認識北港傳統工藝之美。

協會秘書長林淑娥表示，今天首場由雲林縣登錄文化資產保存者、國寶級寺廟木雕大師張旭輝授課，帶領學員透過一刀一鑿的實際操作，感受藝師「歲月成藝」所累積的功力；更從中認識寺廟木雕「鑿花構圖」工藝的精妙，可說是刀刀有學問，鑿木可成金，學員在小木作中，體驗人生大道理。

今天第一堂課在北港工藝坊開課，張旭輝從木雕構圖到鑿刀雕運的工法，毫不保留傳授，並一一向學員解說，讓學員了解運刀的竅門，受益良多。

張旭輝表示，木雕鑿花技法多元，包含陰雕、陽雕、浮雕、透雕、圓雕、鑲雕等手法，希望透過活動，讓更多民眾認識木雕鑿花的藝術之美。

謝明璇表示，未來被登錄為技術保存者的粧佛工藝師陳明洲、紙糊工藝師黃厚銘、剪粘工藝師許哲彥、龍鳳獅陣保存者吳登興大師將陸續上場免費授課，每梯次限額報名，已場場額滿，活動搭配走讀，由文化工作者引導學員走入北港老街、巷弄與歷史空間，從生活場域中理解工藝生成的文化背景，讓學習不只停留在教室，而是回歸到地方日常之中。

