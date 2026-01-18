嘉義市虎爺會轉化慶典經費 捐180萬元消費券落實利他精神

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市虎爺會行善團慈善餐車市集暨公益義剪活動現場吸引爆滿民眾。記者李宗祐／攝影
嘉義市虎爺會行善團於農曆年前舉辦「虎爺有愛・寒冬送暖」第三屆慈善餐車市集暨公益義剪活動，並捐贈180萬元市集消費券，發放予嘉義市低收入戶1133戶、中低收入戶871戶及相關弱勢團體。虎爺會行善團表示，將節省的廟會慶典與鞭炮經費投入社會公益，鼓勵弱勢族群及其家庭走出家門、參與活動並融入社會，感受來自社會各界的關懷與支持。

今天活動延續前兩屆的餐車市集形式，邀集全台知名美食70部餐車齊聚嘉義市，現場提供各式特色小吃、異國料理與飲品點心。現場同時結合公益義剪、弱勢團體及社區團體演出等多元內容，藉此促進社區融合，凝聚社會向善力量，落實宗教教人為善、行善利他的精神。

嘉義市虎爺會行善團源自2003年成立的嘉義虎爺會，由一群虔誠信仰虎爺公的經商人士組成。該團體多年來將節省的廟會慶典與鞭炮經費投入社會公益，長期辦理寒冬送暖、捐血活動及教育扶助，包含補助偏遠地區學童課後輔導、營養午餐及清寒學子獎學金。

理事長何照勇表示，期盼透過本次活動持續宣導無私無我、尊重生命、對等關懷、善盡責任的服務宗旨，結合大眾的愛與力量，共同打造溫暖有愛的幸福城市。

嘉義市虎爺會行善團今天舉辦「虎爺有愛・寒冬送暖」第三屆慈善餐車市集暨公益義剪活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市虎爺會行善團「虎爺有愛・寒冬送暖」慈善餐車市集暨公益義剪活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市虎爺會行善團今天舉辦慈善餐車市集暨公益義剪活動，理事長何照勇（中）表示，結合大眾的愛與力量，共同打造溫暖有愛的幸福城市。左為常務理事蕭湧達、右為常務監事黃佳正。記者李宗祐／攝影
