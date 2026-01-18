嘉義市虎爺會轉化慶典經費 捐180萬元消費券落實利他精神

嘉義市虎爺會行善團於農曆年前舉辦「虎爺有愛・寒冬送暖」第三屆慈善餐車市集暨公益義剪活動，並捐贈180萬元市集消費券，發放予嘉義市低收入戶1133戶、中低收入戶871戶及相關弱勢團體。虎爺會行善團表示，將節省的廟會慶典與鞭炮經費投入社會公益，鼓勵弱勢族群及其家庭走出家門、參與活動並融入社會，感受來自社會各界的關懷與支持。

今天活動延續前兩屆的餐車市集形式，邀集全台知名美食70部餐車齊聚嘉義市，現場提供各式特色小吃、異國料理與飲品點心。現場同時結合公益義剪、弱勢團體及社區團體演出等多元內容，藉此促進社區融合，凝聚社會向善力量，落實宗教教人為善、行善利他的精神。

嘉義市虎爺會行善團源自2003年成立的嘉義虎爺會，由一群虔誠信仰虎爺公的經商人士組成。該團體多年來將節省的廟會慶典與鞭炮經費投入社會公益，長期辦理寒冬送暖、捐血活動及教育扶助，包含補助偏遠地區學童課後輔導、營養午餐及清寒學子獎學金。