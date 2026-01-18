快訊

115學測國文／文言文變多考生直呼「看不懂」 沒有新詩更簡單

Team Taiwan尚勇春聯發放 立委林宜瑾服務處爆人潮

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
Team Taiwan 尚勇春聯今發放，立委林宜瑾、南市議員朱正軒服務處爆人潮。 記者謝進盛／翻攝
Team Taiwan 尚勇春聯今發放，立委林宜瑾、南市議員朱正軒服務處爆人潮。 記者謝進盛／翻攝

立法委員林宜瑾、台南市議員朱正軒今在永康服務處及鹽行聯絡處同步發放「Team Taiwan 尚勇」春聯，每人限領1張，一早湧現排隊人潮，吸引許多民眾熱情領取。

2024年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，為台灣留下無數感動與驕傲的時刻。中華職棒會長蔡其昌去年推出的「台灣尚勇」春聯獲得市民熱烈回響，不少鄉親希望能延續這份屬於台灣的感動與驕傲。蔡其昌今年也特別再推出「Team Taiwan 尚勇」春聯，象徵把台灣隊奪冠的氣勢，化作新年的祝福。

立委林宜瑾、台南市議員朱正軒今在永康服務處及鹽行聯絡處同步發放「Team Taiwan 尚勇」春聯，每人限領1張，朱正軒表示，Team Taiwan 尚勇不只是口號，而是一種台灣人的精神。從球場上的團結拚搏，到日常生活中的努力打拚，台灣人總是在關鍵時刻展現韌性與勇氣。他也特別祝福每一位台灣隊球員，期盼這份支持能延續到今年三月即將開打的世界棒球經典賽，為台灣再創佳績。

林宜瑾也強調，發放春聯不只是過年傳統，更是對台灣的祝福與期許，希望透過「Team Taiwan 尚勇」，讓更多人感受到對台灣的認同與驕傲，尚勇一整年。

Team Taiwan 尚勇春聯今發放，立委林宜瑾、南市議員朱正軒服務處爆人潮。記者謝進盛／翻攝
Team Taiwan 尚勇春聯今發放，立委林宜瑾、南市議員朱正軒服務處爆人潮。記者謝進盛／翻攝

春聯 林宜瑾 蔡其昌

延伸閱讀

TeamTaiwan春聯好夯！蔡其昌春聯首發萬人領取 明起全國319處同步領取

林宜瑾塗銷兩國論？她酸：大前輩撐7天 賴系竟不到72小時

【重磅快評】林宜瑾悄撤兩國條例 羅生門外還有謎團待解

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

相關新聞

空拍燈會小心受罰 嘉縣燈會期間無人機禁飛違規最高罰15萬

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣登場，縣府提醒，燈會期間會場周邊將實施無人機飛行管制，未申請者最高可罰1...

觀光一級戰區！南市府喊話業者：把握藍晒圖低租金 發展特色

台南市藍晒圖文創園區位於市區精華地段，對面是「新地王」新光三越新天地店，另有福泰飯店集團進駐原大億麗緻酒店，將引進希爾頓...

拚喚回人潮 台南藍晒圖文創園區迎10周年大轉型

台南市區藍晒圖文創園區曾每年吸引上百萬遊客人次，但近年失去新鮮感遊客急遽下滑，甚至不到一半，文化局表示，藍晒圖今年10年...

民眾黨嘉市造勢 向綠營下戰帖

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，創黨主席柯文哲Long Stay輔選第3周，昨與黨主席黃國昌、前立委蔡壁如為張啓楷掃街...

教小學生寫好字 台江書法小學堂大手教小手三代同樂

陪伴在地孩子，體驗書法之美，台南社大台江分校個性書法班師生發起成立「台江書法社」，今年學期初開辦「小學生寫好字」書法小學...

台南行動醫院再升級 加碼AI心胸比評估守護心血管疾病

台南市政府衛生局今年規畫近百場「行動醫院－全民健檢」服務，提供便利且完整的健康檢查，首場今天起跑，今年進一步導入由中國醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。