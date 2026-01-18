Team Taiwan尚勇春聯發放 立委林宜瑾服務處爆人潮

立法委員林宜瑾、台南市議員朱正軒今在永康服務處及鹽行聯絡處同步發放「Team Taiwan 尚勇」春聯，每人限領1張，一早湧現排隊人潮，吸引許多民眾熱情領取。

2024年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，為台灣留下無數感動與驕傲的時刻。中華職棒會長蔡其昌去年推出的「台灣尚勇」春聯獲得市民熱烈回響，不少鄉親希望能延續這份屬於台灣的感動與驕傲。蔡其昌今年也特別再推出「Team Taiwan 尚勇」春聯，象徵把台灣隊奪冠的氣勢，化作新年的祝福。

立委林宜瑾、台南市議員朱正軒今在永康服務處及鹽行聯絡處同步發放「Team Taiwan 尚勇」春聯，每人限領1張，朱正軒表示，Team Taiwan 尚勇不只是口號，而是一種台灣人的精神。從球場上的團結拚搏，到日常生活中的努力打拚，台灣人總是在關鍵時刻展現韌性與勇氣。他也特別祝福每一位台灣隊球員，期盼這份支持能延續到今年三月即將開打的世界棒球經典賽，為台灣再創佳績。